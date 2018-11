Куда поехать летом? Graspop Metal Meeting

Graspop Metal Meeting, как это частенько бывает, рвет конкурентов разнообразием и богатством фестивального состава. Очередной выпуск феста состоится 21-23 июня, билеты уже в продаже (сборный на 3 дня стоит 210 евро), ну а афиша говорит за себя. Или нет, скорее даже орет: «Надо ехать!!!!»

Agnostic Front

Amon Amarth

Anthrax

Bleed From Within

Borknagar

Candlemass

Carcass

Children Of Bodom

Combichrist

Cradle Of Filth

Crowbar

Cult of Luna

Death Angel

Deathstars

Def Leppard

Delain

Demons & Wizards

Disturbed

Eluveitie

Equilibrium

Fleshgod Apocalypse

Godsmack

Grand Magus

Halestorm

HammerFall

Hatebreed

Hawkwind

Immolation

In Flames

King Diamond

Kiss

Lamb Of God

Legion Of The Damned

Lynyrd Skynyrd

Municipal Waste

Orange Goblin

Phil Campbell & The Bastard Sons

Philip H. Anselmo and the Illegals: perform a Vulgar Display of 101 Proof

Sabaton

Sick Of It All

Skálmöld

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators

Slayer

Slipknot

Sonata Arctica

Testament

Trivium

Whitesnake

Within Temptation