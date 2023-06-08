Кровавая премьера: новый клип SHINING «Allt För Döden»

При сотрудничестве со шведским мясоконсервным заводом, спонсорстве профсоюза мясников города Хальмстад, а также от создателей мема «обколются своей марихуаной, а потом…», Niklas Kvarforth со своим SHINING предлагает осведомиться лично, что бывает потом.

Группа (в составе которой с 2022-го, между прочим, числятся Nicholas Barker, а также гитарист MAYHEM Charles Hedger) анонсировала на сентябрь одиннадцатый студийник A Masterpiece Of Inescapable Darkness и показала кринжовое видео на тему «Allt För Döden» — с голенькими людьми, ремнем, пакетами с клеем «Момент», очевидным косплеем GG Allin (только представьте вместо красного, к примеру, коричневое) и таким потоком кровищи, что при просмотре 9-минутного клипа рекомендую как следует запастись перевязочными материалами. Вдруг захочется перевязать себе глаза, например.

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