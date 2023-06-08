Кровавая премьера: новый клип SHINING «Allt För Döden»Блог
При сотрудничестве со шведским мясоконсервным заводом, спонсорстве профсоюза мясников города Хальмстад, а также от создателей мема «обколются своей марихуаной, а потом…», Niklas Kvarforth со своим SHINING предлагает осведомиться лично, что бывает потом.
Группа (в составе которой с 2022-го, между прочим, числятся Nicholas Barker, а также гитарист MAYHEM Charles Hedger) анонсировала на сентябрь одиннадцатый студийник A Masterpiece Of Inescapable Darkness и показала кринжовое видео на тему «Allt För Döden» — с голенькими людьми, ремнем, пакетами с клеем «Момент», очевидным косплеем GG Allin (только представьте вместо красного, к примеру, коричневое) и таким потоком кровищи, что при просмотре 9-минутного клипа рекомендую как следует запастись перевязочными материалами. Вдруг захочется перевязать себе глаза, например.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 48
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Кровавая премьера: новый клип SHINING «Allt För Döden»
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Комментарии
Юрий:
Ых:
Однажды я мельком взглянул на внутреннюю кухню евротура одной английской банды-хэдлайнера плюс две банды на разогреве, одна европейская, вторая штатовцы.
Концер�…
Бармалей:
Там где я слышу музыку,остальные слышат шелест денег. Мне очень жаль этих людей,но помочь им нельзя ничем.…
Алексей:
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, прост…
ratfred:
Алексей написал(а):
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, просто играют они уны…
Орг:
А типа раньше все это было не так, сцена строилась сама и автобусы с аппаратурой разгружались сами, а хавку и бухло приносили фанаты в дар?…
Vardis:
Так а что непонятно? Рабочие сцены, та же самая сцена монтируется за день до концерта ( оренда площадки), гостиница для всех — музыканты, техники, роуди, охрана, челове…
Виктор:
Дед Аким:
Действительно, куда столько денег уходит, у Рыжего здоровье ослабло, правильным стал, отличных музыкантов из группы за мастурбацию выгоняет…
коллапес:
у меня вобще к металкору предвзятое отшонение, ибо обычно он слушабелен ровно до того момента, пока не начинается невнятный скулеж мальчиковым фальцетом.
однако т�…
Juris:
когда будет нормальный рэгги и пацанский шансон уже на повестке хиткиллера…
Juris:
Алексей:
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, просто играют они унылое безвкусное г…
Шикарно. В этот же день ещё и HYPOCRISY клип выпустили.