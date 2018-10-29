Костюмчик к Хэллоуину: как загримироваться под Папу из GHOST (видеоурок)

На подходе Хэллоуин, и если кто любит группу GHOST и желает выглядеть, как Papa Emeritus III, вашему вниманию видеоурок от специалиста по гриму. Ну и, конечно, хочется напомнить: тематическая метал-пати пройдет в «Брюгге», жанр 2018 — постапокалипсис. За подробностями сюда.

, рубрика(и): Быстрые новости

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