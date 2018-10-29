На подходе Хэллоуин, и если кто любит группу GHOST и желает выглядеть, как Papa Emeritus III, вашему вниманию видеоурок от специалиста по гриму. Ну и, конечно, хочется напомнить: тематическая метал-пати пройдет в «Брюгге», жанр 2018 — постапокалипсис. За подробностями сюда.
Костюмчик к Хэллоуину: как загримироваться под Папу из GHOST (видеоурок)
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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High On Fire Electric Messiah
Disturbed Evolution
Gorod Æthra
Carpe Noctem Vitrun
Unleashed The Hunt For White Christ
Bloodbath The Arrow Of Satan Is Drawn
Hatesphere Reduced To Flesh
Skull Fist Way Of The Road
Outre Hollow Earth
Internal Bleeding Corrupting Influence
Soulfly Ritual
Sirenia Arcane Astral Aeons
Hate Eternal Upon Desolate Sands
Author & Punisher Beastland
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Terrorizer Caustic Attack
Into Eternity The Sirens
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