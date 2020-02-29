Коронавирус не страшен! 20 масок, под которыми прячутся музыканты

Мир начинает паниковать, авиакомпании сокращают рейсы, а музыканты отменяют туры (пока в основном в Азию и в Италию, но вопрос времени); в аптеках пропадают медицинские маски — даже те, что защитят, наверно, только от случайного плевка… Однако есть выход, господа! Его за нас придумали музыканты, в сценическом имидже которых — прятаться и скрываться. К прошлой подборке замаскированных рокеров — еще 20 идей стильно и красиво встретить азиатскую заразу.

UNDERLINED

UNDERLINED

TERROR UNIVERSAL

TERROR UNIVERSAL

TERRA TENEBROSA

TERRA TENEBROSA

SPASM

SPASM

SLIPKNOT (новая версия)

SLIPKNOT (новая версия)

PORTAL

PORTAL

MILKING THE GOATMACHINE

MILKING THE GOATMACHINE

MARSHMELLO

MARSHMELLO

MAGIC SWORD

MAGIC SWORD

KISSING CANDICE

KISSING CANDICE

IMPERIAL TRIUMPHANT

IMPERIAL TRIUMPHANT

HOLLYWOOD UNDEAD

HOLLYWOOD UNDEAD

HERE COME THE MUMMIES

HERE COME THE MUMMIES

GUTALAX

GUTALAX

GHOUL

GHOUL

DEADMAU5

DEADMAU5

DAFT PUNK

DAFT PUNK

DEATH IN JUNE

DEATH IN JUNE

ANAL TRUMP

ANAL TRUMP

A BAND OF ORCS

A BAND OF ORCS

Боишься ли ты зловещего коронавируса?

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Комментарии

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  1. Merzbow 29.02.2020 в 15:31

    Death in June скорее от спида умрёт нежели от коронавируса, если вы понимаете о чём я))

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