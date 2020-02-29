Коронавирус не страшен! 20 масок, под которыми прячутся музыканты

Мир начинает паниковать, авиакомпании сокращают рейсы, а музыканты отменяют туры (пока в основном в Азию и в Италию, но вопрос времени); в аптеках пропадают медицинские маски — даже те, что защитят, наверно, только от случайного плевка… Однако есть выход, господа! Его за нас придумали музыканты, в сценическом имидже которых — прятаться и скрываться. К прошлой подборке замаскированных рокеров — еще 20 идей стильно и красиво встретить азиатскую заразу.

Боишься ли ты зловещего коронавируса? Обмотался фольгой, сижу дома, жгу свечи

Нет, дезинфицируюсь алгоколесодержащими препаратами

Пока не особо, но за ситуацией слежу

Все это паника на ровном месте

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