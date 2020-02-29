Мир начинает паниковать, авиакомпании сокращают рейсы, а музыканты отменяют туры (пока в основном в Азию и в Италию, но вопрос времени); в аптеках пропадают медицинские маски — даже те, что защитят, наверно, только от случайного плевка… Однако есть выход, господа! Его за нас придумали музыканты, в сценическом имидже которых — прятаться и скрываться. К прошлой подборке замаскированных рокеров — еще 20 идей стильно и красиво встретить азиатскую заразу.
Коронавирус не страшен! 20 масок, под которыми прячутся музыканты
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Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: маски рок-групп
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