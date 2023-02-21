iron allies band
21.02.2023

Конкуренты ACCEPT. Группа IRON ALLIES начинает концертную деятельность

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IRON ALLIES — коллектив, который в позапрошлом году собрали бывшие ACCEPT’овцы Herman Frank и David Reece, выдав в октябре 2022 дебютный альбом Blood In Blood Out. Послушав который, непременно припомнишь… угадайте, кого.

Диск получил хорошие отзывы; David Reece — замечательный и выразительный вокалист, ну а Herman Frank (у которого в настоящий момент активно развивается сольный проект, а также все еще действует в меру известная группа VICTORY) в очередной раз подтвердил недюжинный композиционный талант. Планируя будущий состав, Дэвида во фронтмены он позвал сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, Дэвид — проверенная боевая лошадь, тертый метал-калач; во-вторых, он неугомонный музыкальный фанат; в-третьих, у него широченный вокальный диапазон, объединяющий металлический, роковый и блюзовый подходы; в-четвертых, он американец и отменно пишет лирику, охватывая гораздо больший лексический диапазон, чем ненативные исполнители».

Промоутеры, судя по всему, оценили потенциал IRON ALLIES, и уже с марта группа начинает концерты в Европе — а потом, думается, перейдет и к фестивальным площадкам.

Frank: «Публике нравятся сильные характеры, убедительные персонажи. И люди хотят видеть на сцене настоящих мужчин, а не пацанов. IRON ALLIES собран из представителей старой хэви-метал гвардии, а Blood In Blood Out — идеальный саундтрек для мощного шоу».

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