Конкуренты ACCEPT. Группа IRON ALLIES начинает концертную деятельностьБлог
IRON ALLIES — коллектив, который в позапрошлом году собрали бывшие ACCEPT’овцы Herman Frank и David Reece, выдав в октябре 2022 дебютный альбом Blood In Blood Out. Послушав который, непременно припомнишь… угадайте, кого.
Диск получил хорошие отзывы; David Reece — замечательный и выразительный вокалист, ну а Herman Frank (у которого в настоящий момент активно развивается сольный проект, а также все еще действует в меру известная группа VICTORY) в очередной раз подтвердил недюжинный композиционный талант. Планируя будущий состав, Дэвида во фронтмены он позвал сразу по нескольким причинам.
«Во-первых, Дэвид — проверенная боевая лошадь, тертый метал-калач; во-вторых, он неугомонный музыкальный фанат; в-третьих, у него широченный вокальный диапазон, объединяющий металлический, роковый и блюзовый подходы; в-четвертых, он американец и отменно пишет лирику, охватывая гораздо больший лексический диапазон, чем ненативные исполнители».
Промоутеры, судя по всему, оценили потенциал IRON ALLIES, и уже с марта группа начинает концерты в Европе — а потом, думается, перейдет и к фестивальным площадкам.
Frank: «Публике нравятся сильные характеры, убедительные персонажи. И люди хотят видеть на сцене настоящих мужчин, а не пацанов. IRON ALLIES собран из представителей старой хэви-метал гвардии, а Blood In Blood Out — идеальный саундтрек для мощного шоу».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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Конкуренты ACCEPT. Группа IRON ALLIES начинает концертную деятельность
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Комментарии
Алексей:
Вышел вот:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
басистка мощная во всех смыслах)
На сцене она капец как сурова.…
Merzbow:
Юрий:
Дед Аким:
Песня отличная Помочь бездомной LGBTQ молодежи, бля, как трогательно, я аж прослезился от умил…
Байкер-пешеход:
Starcross:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
послушник:
«помогает бездомной LGBTQ молодежи» … почему учтены только пять видов збочэнцив ????? почему дискридитируются остальные ????…
Sonne:
Green:
Вот оно как, сказки то существуют не только в книгах но и в реальной жизни, это не фест это шедевр.
Молодчики орги которые это всё делают, молодчики те кто построил э…
Зануда:
Radzim:
Вообще его не воспринимаю всерьез в последнее время. Не думал, что некогда уважаемый музыкант будет на самом деле фриком. Стоит полагать, что душой
Gods tower все же был …
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