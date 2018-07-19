Конкурентка Грайндбабушке. 96-летняя женщина рубится по металу

Мотивирующее видео о женщине по имени Inge Ginsberg. Ей 96 лет, из родной Австрии во время холокоста Второй мировой она бежала в Швейцарию, проведя годы в лагере для беженцев, — ну и вообще много чего повидала за свою долгую жизнь. Решив напоследок (хотя, на самом деле, многих ей еще лет!) как следует оттопыриться. Даму уже окрестили «Death Metal Grandma», и хотя, строго говоря, к дэзу это имеет весьма опосредованное отношение, зрелище представляет собой впечатляющее.

рок старики Inge Ginsberg Познакомившись с Инге, журналисты «The New York Times» так прониклись, что даже сняли небольшой документальный ролик о ее творчестве. Которое, кажется, может составить возрастную конкуренцию Грайндбабушке, которой всего лишь 70.

Ну и вообще, когда ваши пожилые родственники начнут ныть про болячки и трудную жизнь, покажите им это! И пускай подпевают.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Volia 20.07.2018 в 00:39

    Автор,..для какой аудитории эта новость ..

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  2. Зануда 20.07.2018 в 01:09

    Я в столько лет и ходить не смогу, разве что под себя Респект бабушке!

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  3. Sergey25 20.07.2018 в 10:06

    Она нашла себе достойное занятие после повышения пенсионного возраста.

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  4. Sonne 20.07.2018 в 11:37

    Знаю одного австрийского дедушку, который еще не так зажигал!

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  5. Nokt 20.07.2018 в 11:39

    аааа, какая мілая!
    черт, АГОНЬ
    у меня аж настроеніе поднялось

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