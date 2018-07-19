Конкурентка Грайндбабушке. 96-летняя женщина рубится по металу

Мотивирующее видео о женщине по имени Inge Ginsberg. Ей 96 лет, из родной Австрии во время холокоста Второй мировой она бежала в Швейцарию, проведя годы в лагере для беженцев, — ну и вообще много чего повидала за свою долгую жизнь. Решив напоследок (хотя, на самом деле, многих ей еще лет!) как следует оттопыриться. Даму уже окрестили «Death Metal Grandma», и хотя, строго говоря, к дэзу это имеет весьма опосредованное отношение, зрелище представляет собой впечатляющее.

Познакомившись с Инге, журналисты «The New York Times» так прониклись, что даже сняли небольшой документальный ролик о ее творчестве. Которое, кажется, может составить возрастную конкуренцию Грайндбабушке, которой всего лишь 70.

Ну и вообще, когда ваши пожилые родственники начнут ныть про болячки и трудную жизнь, покажите им это! И пускай подпевают.