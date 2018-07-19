Конкурентка Грайндбабушке. 96-летняя женщина рубится по металу

Мотивирующее видео о женщине по имени Inge Ginsberg. Ей 96 лет, из родной Австрии во время холокоста Второй мировой она бежала в Швейцарию, проведя годы в лагере для беженцев, — ну и вообще много чего повидала за свою долгую жизнь. Решив напоследок (хотя, на самом деле, многих ей еще лет!) как следует оттопыриться. Даму уже окрестили «Death Metal Grandma», и хотя, строго говоря, к дэзу это имеет весьма опосредованное отношение, зрелище представляет собой впечатляющее.
Познакомившись с Инге, журналисты «The New York Times» так прониклись, что даже сняли небольшой документальный ролик о ее творчестве. Которое, кажется, может составить возрастную конкуренцию Грайндбабушке, которой всего лишь 70.
Ну и вообще, когда ваши пожилые родственники начнут ныть про болячки и трудную жизнь, покажите им это! И пускай подпевают.
Автор,..для какой аудитории эта новость ..
Я в столько лет и ходить не смогу, разве что под себя Респект бабушке!
Она нашла себе достойное занятие после повышения пенсионного возраста.
Знаю одного австрийского дедушку, который еще не так зажигал!
аааа, какая мілая!
черт, АГОНЬ
у меня аж настроеніе поднялось