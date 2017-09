Концерт WINTERSUN в Минске. Солнце для своих

Две вещи запомнились после того, как фанаты наконец отпустили со сцены музыкантов WINTERSUN: счастливое безумие в их глазах — и, на выходе из зала, грусть во взгляде организатора, Володи Дейнеги. Финансово, по посещаемости, это был, конечно, провал (порядка 150 человек на «Репаблик»; но, впрочем, и предсказуемо: пятничный CHILDREN OF BODOM спутал все карты); зато по степени душевности, эмоциональному накалу, феерической самоотдаче — вот честно, мужики вели себя так, словно от исхода концерта зависит их жизнь! — WINTERSUN не только оставил позади и AA, и CoB, но также стал одним из наиболее волнительных метал-сейшнов на моей памяти.

Кстати, в отсутствии «солдаутов» был в чем-то плюс: на концерт пришли не многие, но все свои — и в течение сета финнов, переходя вместе с Яри и компанией от экстремальных воплей к чистоголосому пению, многие исполняли все песни от и до. Каждое слово. Видя это, подзаряжаясь горячим фанатизмом людей, колбасящихся в полупустом «Репаблике» за троих, откликающихся на каждый призыв и жест, финны (+ заводной пакистанец с гитарой, неутомимый жгучий мачо Asim Searah), казалось, не только не устают плести виртуозные снежные узоры «зимнесолнечных» партий, но и с каждой минутой, с каждым звуком лишь набирают обороты, разгоняются, разрастаются вверх и вширь, заполняя собой, своим мастерством, своей харизматичностью окружающий мир. Будто солнце. Всеобъемлющее, безудержное, неустанное.

Ни минуты, ни полминуты не проходило статично: музыканты перемещались по сцене, принимали стойки, устраивали гитарные «дуэли», улыбались, подначивали друг друга, корчили рожицы, пели (помимо Яри, все, кроме барабанщика, подпевают на бэках), снова куда-то бежали, позировали фотографам, общались с публикой жестами/взглядами, колбасились, карабкались на сценические возвышения, хлопали, прыгали — и в каждом этом движении, каждом прикосновении к струнам или дыхании в микрофон, было понятно: всех в этой группе искренне ПРЕТ. Другого слова даже не подберу. WINTERSUN вживую — это как шаровая молния. Сгусток энергии. Небесный разряд электричества, снова и снова целящий по танцполу.

«Хотите еще одну песню? У вас хватит сил??? А может, две песни??? Пять???», — Яри, в окружающем великолепном интенсивном безумии, искрил его довольным и позитивно заряженным генератором. Яри. Живой, ошеломительно подвижный и экспрессивный, как угорь, в какой-то момент, казалось, вывернется наизнанку. Его сил, вложенных в минский концерт, хватило бы, чтобы выработать электричество на дневные нужды какого-нибудь райцентра. И, вовлекаясь в солнечную бурю, поджигающую танцпол бескрайним, неугомонным темпераментом этого чистосердечно счастливого белокурого финна, я, например, без проблем представляла, как такой человек в одиночку раскладывает многоцветную палитру музыки The Forest Seasons. Ведь он же, как человек-осьминог, может быть сразу везде. Он… безграничен.

..Кстати, шоком было узнать, что WINTERSUN катается в нон-стоп гастрольном режиме уже почти месяц. Почти каждый день. Не зная об этом, посмотрев минское выступление, можно было предположить, что ребят не то что не пускали играть, — их будто держали в темном подвале и взаперти где-то с год, настолько свежими, полными сил и энтузиазма WINTERSUN смотрелись на сцене. И знаете, никакой там гламурной полировки, заученных фраз и движений. Все от души. Все будто впервые — и, видно, сцена для них пока не работа. А именины сердца и праздник. Такое, конечно, не подкупать не могло.

За исключением «Лета», в сетлисте прозвучали все новинки «Лесного Сезона». А еще были «Winter Madness», «Beyond The Dark Sun», «Death And The Healing», «Sons Of Winter And Stars», «Starchild» и, бисом, эпичная и вдохновенная «Time», после чего парни долго раскланивались, пожимали руки, фотографировались и, было ощущение, радовались своим белорусским поклонникам едва ли не больше, чем поклонники — им.

Да, еще один плюс в копилку концерта. Звук был великолепен: весь вечер зал окружала именно та многогранная, упругая и непроницаемо-плотная «стена», о которой все так много говорят и мечтают. Вроде бы аппарат у финнов стоял свой, привозной. Но в любом случае — саунд был будто бы на альбоме. И у WINTERSUN, и суппорта.

Впрочем, говоря «суппорт», подразумеваю на этот раз банды самодостаточные, далекие от понятия концертных «довесков». Мелодик-дэзовые итальянцы BLACK THERAPY, выпустившие в прошлом году солидный и красивый альбом In The Embrace Of Sorrow, I Smile, который, мне кажется, должны расхватать на цитаты фанаты INSOMNIUM. Играли они, надо сказать, вдохновенно, — но, как и почти любая открывающая команда, при пустом зале и нулевой активности публики.

Раскачали народ, помимо хэдлайнеров, по сути, лишь WHISPERED — довольно уже раскрученная финская банда с японским колоритом, эффектными прикидами и не менее эффектными сценическими гримасами. Самурайский мелодэз, изящный и исполненный с безупречной техничностью, — очень необычно, своеобразно, талантливо, завораживает. Прошлогодний альбом Metsutan — Songs Of The Void — в плеер и на рипит. Ну и вживую, если будет шанс, оцените.

Ну и, подводя итог, я даже рада, что, в ожидании минского сольника, пропустила выступление WINTERSUN на «брутал ассолте» этого года. Сюрприз удался на все сто — и… несмотря на звездную конкуренцию, пока это лучший сейшн минского метал-сезона.

Фоторепортаж появится на сайте в ближайшие дни.