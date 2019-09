Концерт LOST SOCIETY в Минске как повод любить понедельники

«Никто не любит понедельники! Но мы знаем, что делать!!!» — оглушительно орал на своем бойком английском небольшой, но бесконечно заводной улыбчивый финн Samy Elbanna, ежеминутно приглашая зал сходить с ума, куролесить, слэмиться, буйствовать, стоять на загривке, скакать вприсядку, крутить серкл-пит, творить что угодно, лишь бы 60-70 человек в клубе, уныло топтавшиеся на вялом российском трэш-хэви-рок разогреве REWARD, сгенерировали угар и энергию доброго стадиона. Получилось ли? Да! Мне кажется, даже если б пришло пять трэш-метал фанов, они все равно б расшибали лбы в колбасне. Иначе LOST SOCIETY не работают. Они или рвут на тряпки, или умерли.

LOST SOCIETY — это как если бы SLAYER снова стало по двадцать, они были финнами и во все свои сверхскоростные обороты внедряли типично финские виртуозно-мелодические прибамбасы, по-прежнему могли неустанно трясти головами, носиться по сцене, играть соло в прыжке и в кувырке, играть соло одновременно с барабанной партией (да-да, Сэми показал этот трюк: он в одиночку и отбарабанил, и отыграл залихватский соляк, как будто, сев за установку, извлек еще одну руку… ну или не руку, не знаю. Но он это сделал!), лучезарно скалиться, взбадривать публику и кричать-кричать-кричать-наполнять-ором-и-гитарным-визгом-все-вообще-вокруг.

Миловидные ребята с плюшевыми кудрями и острым, хлестким, молниеносно-пронзительным трэшем к 2019-му выросли в серьезную профбригаду (впрочем, для Финляндии это не редкость, достаточно вспомнить, во сколько лет мастерами гитарных искусств стали CHILDREN OF BODOM), и, кажется, им правда особо без разницы, сколько людей появилось. Ведь все, что есть, — все сейчас их! С первой же песни в «Брюгге» начались оголтелые танцы — и многие, видно, знали наизусть тексты песен. В том числе и кавера «Guerrilla Radio» RATM, который финны сыграли в своем убойном ключе, заодно продемонстрировав таланты полуречитатива.

Играли и новые темы: «Deliver Me» и «No Absolution», с которыми парни ощутимо взяли курс на грув-метал — с чем-то от PANTERA, с чем-то от TRIVIUM, с качем и цепкими чистоголосыми припевами типа «Your shadow will scream it’s last farewell / When tomorrow sends us all to hell». Надеюсь, в радио-френдли попсу с гитарами они не уйдут: это было б обидно. Ведь кому-то надо занимать места на трэш-метал олимпе?..

