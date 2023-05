Кому жить надоело. KHANATE выпустили новый альбом

«Для начала представьте, что у вас настоящее, очень сильное горе. Допустим, умер кто-то важный. Все стало бессмысленно и безжалостно, вы с трудом встаете с кровати и все время норовите заплакать. Вы плачете, бьетесь головой о стену (или не бьетесь — это уже от темперамента зависит) и вливаете в себя алкоголь. Все утешают вас, вам пододвигают тарелочку вот с этим крутым пирожным, которое вы так противоестественно сильно любите, и на третий-пятый раз вы, в общем-то, соглашаетесь разок его куснуть. Потом вспоминаете, что кредит невыплачен, собака невыгуляна, а еще вообще-то есть дело, которое надо делать, и, кстати, посмотрите, какой нынче закат над Строгино красивый, охренеть просто, а.

Депрессия — это когда вы не откусываете пирожное ни на третий, ни на тридцать третий раз, и вам просто перестают его предлагать. Если представить, что жизнь — это такая разноцветная жидкость, которой заполнено человеческое тело, то депрессия — это когда жидкость откачали почти до нулевой отметки, оставив только какую-то мутную взвесь на дне, благодаря которой вы можете пользоваться руками, ногами, речевым аппаратом и логическим мышлением. Откачали и за каким-то лешим наглухо закупорили отверстия, через которые можно было бы влить новую порцию. Кто, зачем и почему — неизвестно», — художественно описывали некогда в жж депрессивные ощущения, и я очень надеюсь, что вы подобного не испытывали.

Однако если на минуточку, на десять-двадцать минуточек или час захочется ощутить себя безжизненно-беспросветно, то ребята из группа KHANATE уже вернули свой вполне чудовищный музыкальный проект к студийной активности, и спустя 14 лет после выхода альбома Clean Hands Go Foul предлагают новый To Be Cruel. Вдруг кому-то нужно усилиться. 3 трека, 60 минут от Stephen O’Malley (из примерно так же бодрящего SUNN O))), James Plotkin и компании.

Задерните шторы, налейте вискарика, сожрите горсть таблеток (любых), включите погромче… и ждите психиатрическую. Пирожные не пригодятся.

To Be Cruel by Khanate

Количество просмотров: 23