Кому жить надоело. KHANATE выпустили новый альбом

Кому жить надоело. KHANATE выпустили новый альбомБлог
«Для начала представьте, что у вас настоящее, очень сильное горе. Допустим, умер кто-то важный. Все стало бессмысленно и безжалостно, вы с трудом встаете с кровати и все время норовите заплакать. Вы плачете, бьетесь головой о стену (или не бьетесь — это уже от темперамента зависит) и вливаете в себя алкоголь. Все утешают вас, вам пододвигают тарелочку вот с этим крутым пирожным, которое вы так противоестественно сильно любите, и на третий-пятый раз вы, в общем-то, соглашаетесь разок его куснуть. Потом вспоминаете, что кредит невыплачен, собака невыгуляна, а еще вообще-то есть дело, которое надо делать, и, кстати, посмотрите, какой нынче закат над Строгино красивый, охренеть просто, а.
Депрессия — это когда вы не откусываете пирожное ни на третий, ни на тридцать третий раз, и вам просто перестают его предлагать. Если представить, что жизнь — это такая разноцветная жидкость, которой заполнено человеческое тело, то депрессия — это когда жидкость откачали почти до нулевой отметки, оставив только какую-то мутную взвесь на дне, благодаря которой вы можете пользоваться руками, ногами, речевым аппаратом и логическим мышлением. Откачали и за каким-то лешим наглухо закупорили отверстия, через которые можно было бы влить новую порцию. Кто, зачем и почему — неизвестно», — художественно описывали некогда в жж депрессивные ощущения, и я очень надеюсь, что вы подобного не испытывали.
Однако если на минуточку, на десять-двадцать минуточек или час захочется ощутить себя безжизненно-беспросветно, то ребята из группа KHANATE уже вернули свой вполне чудовищный музыкальный проект к студийной активности, и спустя 14 лет после выхода альбома Clean Hands Go Foul предлагают новый To Be Cruel. Вдруг кому-то нужно усилиться. 3 трека, 60 минут от Stephen O’Malley (из примерно так же бодрящего SUNN O))), James Plotkin и компании.
Задерните шторы, налейте вискарика, сожрите горсть таблеток (любых), включите погромче… и ждите психиатрическую. Пирожные не пригодятся.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Комментарии
Дед Аким:
Siena Root Rockpalast Crossroads 17mrt23 Bonn DE
…
Дед Аким:
Вот такая шикарная группа, мало раскрученная. Современная группа. Уровень — старый добрый рок, 60-70-80-90е. с джазом, блюзом, классикой, хард-роком, то есть все самое лучш…
Смерть русне!:
Русня — это раковая опухоль планеты Земля. Она должна быть полностью истреблены, до последней личинки!…
Смерть русне:
Черноярец написал(а):
Любопытно, а Мардуки успели подписаться в поддержку нацистской Украины? На Западе среди модных артистов это в обязаловке, иначе вычеркн�…
Евгений:
Удачи группе. Музыка гораздо интереснее русского рока ( за исключением пожалуй Арии и Эпидемии). Мне нравится.…
Бродолюб:
Черноярец написал(а):
Любопытно, а Мардуки успели подписаться в поддержку нацистской Украины? На Западе среди модных артистов это в обязаловке, иначе вычеркн�…
Другой Александр:
Черноярец написал:
Любопытно, а Мардуки успели подписаться в поддержку нацистской Украины? На Западе среди модных артистов это в обязаловке, иначе вычеркнут)…
Килемал:
Черноярец:
Любопытно, а Мардуки успели подписаться в поддержку нацистской Украины? На Западе среди модных артистов это в обязаловке, иначе вычеркнут)…
Писюн c глазами:
Чорны написал(а):
Писюн с глазами
А можно бросить пить?
Если алкаш, то нельзя научиться «в меру», а вот бросить вполне.…
Чорны:
Александр:
Zarathustra написал(а):
Статья не профессиональна,предвзята и высосана из пальца !
С хера ли?…
Писюн c глазами:
Anastasiya написал(а):
Merzbow написал(а):
Билл Зебуб написал(а):
Merzbow написал(а):
Может получится неплохое трио из зиговавших.
Джоэль, Ансельмо, и гитарист Watain.
Ещё Сэт …
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