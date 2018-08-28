Кому идеи для подарков? METALLICA представила серию часов

Не то чтобы скоро Новый год, но в качестве подарка фанату подойдет, наверное, во время любое. METALLICA объединили усилия с американским брендом Nixon и представили линейку часов, каждые из которых (кроме «Pushead») созданы на основе названий альбомов, песен и артворков команды. Всего моделей восемь (какой-нибудь St. Anger, видимо, покупать не будут, — решили ребята и оный не взяли), плюс одно моднейшее лимитированное издание. Вот смотрите, что получилось.

мерч Metallica

Ride the Lightning ($125)

мерч Metallica

Kill ‘Em All ($125)

мерч Metallica

Pushead ($125)

мерч Metallica

Hardwired ($125)

мерч Metallica

Seek and Destroy ($200)

мерч Metallica

Black Album ($250)

мерч Metallica

And Justice For All ($250)

мерч Metallica

Master of Puppets ($500)

Ну а вот, собственно, и эксклюзивное лимитированное издание: часики Sanitarium за $750. Выглядят, конечно, покруче, чем «алиэкспрессные» модели за $125, однако же и ценничек соответственный.

мерч Metallica

Начиная с 5 ноября купить часы можно будет онлайн на Nixon.com и Metallica.com. Если вдруг надо.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 42

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Шажок к Апокалипсису: новая тема A STORM OF LIGHT “Short Term Feedback”

"Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества", - сказали американцы A STORM OF LIGHT и приблизили человечество к очередной Пропасти. Новая тема группы, призванная войти в октябрьский альбом...

Close