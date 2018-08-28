Кому идеи для подарков? METALLICA представила серию часов

Не то чтобы скоро Новый год, но в качестве подарка фанату подойдет, наверное, во время любое. METALLICA объединили усилия с американским брендом Nixon и представили линейку часов, каждые из которых (кроме «Pushead») созданы на основе названий альбомов, песен и артворков команды. Всего моделей восемь (какой-нибудь St. Anger, видимо, покупать не будут, — решили ребята и оный не взяли), плюс одно моднейшее лимитированное издание. Вот смотрите, что получилось.

Ну а вот, собственно, и эксклюзивное лимитированное издание: часики Sanitarium за $750. Выглядят, конечно, покруче, чем «алиэкспрессные» модели за $125, однако же и ценничек соответственный.

Начиная с 5 ноября купить часы можно будет онлайн на Nixon.com и Metallica.com. Если вдруг надо.