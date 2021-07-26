Кому 2020 пошел на пользу: музыканты, которые заработали в прошлом году больше всех. (Спойлер: ура, не без METALLICA!)

Billboard подвели итоги странного 2020 года, в котором музыканты, оставшиеся без возможности заработать на концертах, выкручивались стримами, продажами мерча, цифровых и физических носителей. Согласно опубликованному чарту, подводящему денежные итоги года для музиндустрии США, в топе стало существенно больше хип-хоп и рэп-исполнителей; рокеры немного потеряли позиции; кантри и поп-музыка пострадали больше всего.

1) На первом месте топа-2020 — Taylor Swift, не отыгравшая ни одного концерта и набравшая $23.8 миллиона стримингом и продажами цифровых копий двух альбомов, выпущенных в «карантинный» год. (Для сравнения: в 2018 эта дамочка рапортовала о заработках в $99.6 млн.)

2) На втором месте — Post Malone, заработавший $23.2 млн., двенадцать с половиной из которых — на стадионных концертах, что успел отыграть до эпохи массовых отмен всего подряд.

3) Céline Dion, которая сейчас выглядит совершенно скелетообразно, тоже успела замутить турне и взяла третье место с $17.5 млн.

4) EAGLES со своей скромной семиальбомной дискографией, остающиеся, как ни странно, очень популярной в США командой, не только вошли в топ-5 групп, чьи песни чаще всего проигрывают интернет-радиостанции, но также успели отыграть ряд концертов и заработали в целом $16.3 млн.

5) На пятом месте — Billie Eilish, главная находка поп-музыки последних лет. Подняла $14.7 млн., преимущественно на стриминге и продажах первого, и, как оказалось, максимально хитового альбома.

6) Шестое — чемпион в мире стрим-музыки Drake с $14.2 млн.

7) QUEEN, закончившие студийную карьеру в 1995 году, продолжают генерировать кучу денег переизданиями, коллекционными сетами, а также роялти (ибо записи группы принадлежат ей же), взяв в 2020-м $13.2 млн.

8) THE BEATLES, тоже так себе новинка, по-прежнему прекрасно котируется в интернетах, а также восхитительно резво продет физические носители, особенно дорогущие винилы. За год это все принесло $12.9 млн.

9) Луизианский 21-летний рэпер YoungBoy Never Broke Again, сделал рекордные 10 млн. только на стриминге: видео и аудио этого персонажа собрали около семи миллионов зрителей и слушателей. Как результат — 9 место в топе с общим заработком $11.9 млн.

10) Примерно также неплохо зашел Lil Baby, набравший $11.7 млн., из которых 6 — на аудио- и видеостримах.

11) Канадский r-n-b артист The Weeknd набрал $10.4 млн. на стриминге и продажах цифровых копий четвертого альбома.

12) Коллектив американских доминиканцев AVENTURA порвал чарты любителей бачаты и сальсы. В 2020 году он отыграл турне в 15 концертов, а затем дополнил успех онлайн-выступлениями. Общий итог — $10.2 млн.

13) Наконец-то наши! На 13-м месте значатся AC/DC с заработанными альбомом Power Up $10.1 млн.

14) Eminem внезапно всплыл в эфирах в 2020-м и взял двумя альбомами $9.7 млн. Особенно хорошо пошел его маловеселый видеоклип «Darkness», посвященный массовой стрельбе на фестивале в Лас-Вегасе.

15) Очередной юный рэпер, очередные миллионы. Lil Uzi Vert сделал на стриминге альбома 2020 года $9.5 млн.

16) Luke Combs, популярный кантри-исполнитель, взял $9.2 млн. всем понемножку: немного концертов, продаж физносителей, стриминга. Его также обожают на радио… и, понятно, платят за это.

17) Рэпер DaBaby выпустил третий альбом, попал во всевозможные чарты и сделал 9.1 млн.

18) METALLICA поднялась с прошлогоднего 30 места на 18-е и сделала в 2020-м году $9 млн., не отыграв ни одного шоу. Выпуск S&M2, ремастеринг старых альбомов — и как результат, более чем по три млн. долларов как на стриминге, так и на продаже физносителей (половина из которых — винилы).

19) BTS, феномен мальчикового K-pop, продали миллионы дисков и цифровых версий трех выпущенных в 2020-м альбомов. Общий заработок — $8.9 млн. (Был бы и больше, однако права на записи, в отличие от METALLICA, пацанам не принадлежат.)

20) Вечно живой и актуальный PINK FLOYD взял 20-е место с $8.8 млн. Подумаешь, с 2014-го группа не выпускала свежих альбомов… сойдут и переиздания! Особенно хорошо в 2020 году у них шел винил, а также люксовый box set с перевыпущенным концертником Delicate Sound Of Thunder.

Кто еще интересен из чарта?

Любопытным образом на 29-е место попали дряхлые, как гуано динозавров, рокеры FLEETWOOD MAC. Они опубликовали в тиктоке видео на хит 1977 года «Dreams» — и песня легла на душу настолько, что вошла в топ-10 музыкальных стримов года. По сути, благодаря ей старики сгенерировали $6.6 млн.

На 32-м месте — TOOL, успевшие немного погастролировать с альбомом Fear Inoculum. Общая сумма заработка за год — $6.17 млн.

KISS, которые делают бабки даже на гробах, с 8 позиции в 2019-м году опустились на 33-ю и заработали «жалких» $6 млн., пять из которых пришлись на концерты.

THE ROLLING STONES, напротив, не отыграли ни одного шоу и, выпустив две новых песни, «Living In A Ghost Town» и «Scarlet», сделали стримами-продажами-роялти $5.96 млн. К слову, в 2019-м они были на первом месте этого чарта. И, ко второму слову, Mick Jagger сегодня отмечает 78!

AEROSMITH замыкают топ-40 с $5.35 млн., из которых половина пришлась на концерты.

В общем… кто, исходя из чарта, котируется в нынешнем мире? Концертирующие полуразвалившиеся олдыри-рокеры; олдыри-рокеры, живущие на переизданиях; юные и прыткие рэперы да хип-хоп исполнители. И ни одной рок- либо метал-группы, которой было бы менее 30 лет.

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