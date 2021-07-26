Кому 2020 пошел на пользу: музыканты, которые заработали в прошлом году больше всех. (Спойлер: ура, не без METALLICA!)Блог
Billboard подвели итоги странного 2020 года, в котором музыканты, оставшиеся без возможности заработать на концертах, выкручивались стримами, продажами мерча, цифровых и физических носителей. Согласно опубликованному чарту, подводящему денежные итоги года для музиндустрии США, в топе стало существенно больше хип-хоп и рэп-исполнителей; рокеры немного потеряли позиции; кантри и поп-музыка пострадали больше всего.
1) На первом месте топа-2020 — Taylor Swift, не отыгравшая ни одного концерта и набравшая $23.8 миллиона стримингом и продажами цифровых копий двух альбомов, выпущенных в «карантинный» год. (Для сравнения: в 2018 эта дамочка рапортовала о заработках в $99.6 млн.)
2) На втором месте — Post Malone, заработавший $23.2 млн., двенадцать с половиной из которых — на стадионных концертах, что успел отыграть до эпохи массовых отмен всего подряд.
3) Céline Dion, которая сейчас выглядит совершенно скелетообразно, тоже успела замутить турне и взяла третье место с $17.5 млн.
4) EAGLES со своей скромной семиальбомной дискографией, остающиеся, как ни странно, очень популярной в США командой, не только вошли в топ-5 групп, чьи песни чаще всего проигрывают интернет-радиостанции, но также успели отыграть ряд концертов и заработали в целом $16.3 млн.
5) На пятом месте — Billie Eilish, главная находка поп-музыки последних лет. Подняла $14.7 млн., преимущественно на стриминге и продажах первого, и, как оказалось, максимально хитового альбома.
6) Шестое — чемпион в мире стрим-музыки Drake с $14.2 млн.
7) QUEEN, закончившие студийную карьеру в 1995 году, продолжают генерировать кучу денег переизданиями, коллекционными сетами, а также роялти (ибо записи группы принадлежат ей же), взяв в 2020-м $13.2 млн.
8) THE BEATLES, тоже так себе новинка, по-прежнему прекрасно котируется в интернетах, а также восхитительно резво продет физические носители, особенно дорогущие винилы. За год это все принесло $12.9 млн.
9) Луизианский 21-летний рэпер YoungBoy Never Broke Again, сделал рекордные 10 млн. только на стриминге: видео и аудио этого персонажа собрали около семи миллионов зрителей и слушателей. Как результат — 9 место в топе с общим заработком $11.9 млн.
10) Примерно также неплохо зашел Lil Baby, набравший $11.7 млн., из которых 6 — на аудио- и видеостримах.
11) Канадский r-n-b артист The Weeknd набрал $10.4 млн. на стриминге и продажах цифровых копий четвертого альбома.
12) Коллектив американских доминиканцев AVENTURA порвал чарты любителей бачаты и сальсы. В 2020 году он отыграл турне в 15 концертов, а затем дополнил успех онлайн-выступлениями. Общий итог — $10.2 млн.
13) Наконец-то наши! На 13-м месте значатся AC/DC с заработанными альбомом Power Up $10.1 млн.
14) Eminem внезапно всплыл в эфирах в 2020-м и взял двумя альбомами $9.7 млн. Особенно хорошо пошел его маловеселый видеоклип «Darkness», посвященный массовой стрельбе на фестивале в Лас-Вегасе.
15) Очередной юный рэпер, очередные миллионы. Lil Uzi Vert сделал на стриминге альбома 2020 года $9.5 млн.
16) Luke Combs, популярный кантри-исполнитель, взял $9.2 млн. всем понемножку: немного концертов, продаж физносителей, стриминга. Его также обожают на радио… и, понятно, платят за это.
17) Рэпер DaBaby выпустил третий альбом, попал во всевозможные чарты и сделал 9.1 млн.
18) METALLICA поднялась с прошлогоднего 30 места на 18-е и сделала в 2020-м году $9 млн., не отыграв ни одного шоу. Выпуск S&M2, ремастеринг старых альбомов — и как результат, более чем по три млн. долларов как на стриминге, так и на продаже физносителей (половина из которых — винилы).
19) BTS, феномен мальчикового K-pop, продали миллионы дисков и цифровых версий трех выпущенных в 2020-м альбомов. Общий заработок — $8.9 млн. (Был бы и больше, однако права на записи, в отличие от METALLICA, пацанам не принадлежат.)
20) Вечно живой и актуальный PINK FLOYD взял 20-е место с $8.8 млн. Подумаешь, с 2014-го группа не выпускала свежих альбомов… сойдут и переиздания! Особенно хорошо в 2020 году у них шел винил, а также люксовый box set с перевыпущенным концертником Delicate Sound Of Thunder.
Кто еще интересен из чарта?
Любопытным образом на 29-е место попали дряхлые, как гуано динозавров, рокеры FLEETWOOD MAC. Они опубликовали в тиктоке видео на хит 1977 года «Dreams» — и песня легла на душу настолько, что вошла в топ-10 музыкальных стримов года. По сути, благодаря ей старики сгенерировали $6.6 млн.
На 32-м месте — TOOL, успевшие немного погастролировать с альбомом Fear Inoculum. Общая сумма заработка за год — $6.17 млн.
KISS, которые делают бабки даже на гробах, с 8 позиции в 2019-м году опустились на 33-ю и заработали «жалких» $6 млн., пять из которых пришлись на концерты.
THE ROLLING STONES, напротив, не отыграли ни одного шоу и, выпустив две новых песни, «Living In A Ghost Town» и «Scarlet», сделали стримами-продажами-роялти $5.96 млн. К слову, в 2019-м они были на первом месте этого чарта. И, ко второму слову, Mick Jagger сегодня отмечает 78!
AEROSMITH замыкают топ-40 с $5.35 млн., из которых половина пришлась на концерты.
В общем… кто, исходя из чарта, котируется в нынешнем мире? Концертирующие полуразвалившиеся олдыри-рокеры; олдыри-рокеры, живущие на переизданиях; юные и прыткие рэперы да хип-хоп исполнители. И ни одной рок- либо метал-группы, которой было бы менее 30 лет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 501
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Rock is dead. Сгниют все эти киссы, и кто останется.
«В августе 2015 года Гилмор повторил, что с Pink Floyd покончено, подчеркнув «Те годы, которые принято считать нашим расцветом, были на 95 процентов наполнены музыкой и радостью, весельем и смехом. И я, конечно, не хочу, чтобы остальные пять процентов наложили отпечаток на фантастическое время, которое мы провели вместе. Но оно прошло, мы закончили с этим: было бы лицемерием пытаться вернуться назад»; также он заявил, что воссоединяться без Райта «было бы просто неправильным»»
Анастасия, сделала великолепный обзор,, как всегда, мастерство не теряется! За творчеством молодых рэперов, прпсовиков, хип хоперов — всех отморозков не слежу, но у Eminem есть неплохие песни, среди рэперов есть настоящий поэт — Дельфин, сейчас потускнел, но последний альбом очень хорош, а ранние работы — классика, потрясающие стихи и много рока, но считается говнарем, буржуи не поймут. А среди рока все правильно, Metallica, AC DC, Pink Floyd, Queen, Rolling Stoynes, Kiss, у них есть недостатки, но это вечная классика, на все времена, отныне присно и вовеки веков аминь!!!
Да, если в 2020 году модными остаются роллинги и битлы, где-то когда-то мы свернули не туда.
>среди рэперов есть настоящий поэт — Дельфин
…который не рэпер уже больше 20 лет.
это или альтернатива, или просто чтение стихов — мелодекламация под фоновое звуковое сопровождение («Андрей»)
Так я узнал, что Эминем ещё что-то записывает!
Тварь написал(а):
>среди рэперов есть настоящий поэт — Дельфин
…который не рэпер уже больше 20 лет.
это или альтернатива, или просто чтение стихов — мелодекламация под фоновое звуковое сопровождение («Андрей»)
Можно и так сказать, но образ барда под гитару, типа Розенбаума на концерте Пугачевой в Кремле — поющим пафосную хрень, с ним совсем не вяжется. По молодости был несколько раз на его концертах — качественный звук, жесткий бит в стиле The Prodigy, на сцене живые музыканты, даже гитаристы. Есть музыканты — которые за деньги всё тебе сделают, даже в жопу дадут, вопрос цены Андрей Лысиков — Dolphin, не из таких — он перфекционист, лучше ничего делать не будет, чем сделает убожество ради денег!
Дед Аким написал(а):
Тварь написал(а):
>среди рэперов есть настоящий поэт — Дельфин
…который не рэпер уже больше 20 лет.
это или альтернатива, или просто чтение стихов — мелодекламация под фоновое звуковое сопровождение («Андрей»)
Можно и так сказать, но образ барда под гитару, типа Розенбаума на концерте Пугачевой в Кремле — поющим пафосную хрень, с ним совсем не вяжется. По молодости был несколько раз на его концертах — качественный звук, жесткий бит в стиле The Prodigy, на сцене живые музыканты, даже гитаристы. Есть музыканты — которые за деньги всё тебе сделают, даже в жопу дадут, вопрос цены Андрей Лысиков — Dolphin, не из таких — он перфекционист, лучше ничего делать не будет, чем сделает убожество ради денег!
Расскажу ещё личную историю — в 2004 году у меня была на работе неудачная любовь к замужней женщине — она меня полностью отвергла, я был в ужасной депрессии — молодой был, близко всё воспринимал, хотел даже самовыпилиться, слушал постоянно музыку — две песни меня ввергали ещё в более жуткое состояние: Наутилус — я хочу быть с тобой, одинокая птица, — после Наутилус даже больше полюбил, а вот две песни помогли — Кипелов — я свободен и Dolphin — я буду жить. Потом это пережил, были другие женщины (не хвастаюсь, за всю жизнь не больше 30) кто-то давал, кто-то нет, но вот чувств таких сильных не осталось, сгорел тогда. К чему всё это? Деньги не главное в музыке, музыка — эмоции, сила, чувства, энергетика, вот это и есть настоящее