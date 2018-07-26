Когда сошлись звезды. Новая тема A FOREST OF STARS «Precipice Pirouette»

Время расслабиться и, укутавшись в темноту, помолчать минут десять. А затем, нажав на «плей», вмиг потеряться в призрачных лабиринтах мистично-экспрессивной британской группы A FOREST OF STARS, которая в сентябре выпускает пятый лонгплей Grave Mounds And Grave Mistakes. К этой ночи зловещие сказочники подготовили трек «Precipice Pirouette». Приятных вам кошмаров.

A Forest Of Stars «Взяв за основу принцип преисподней Уильяма Блейка «Красота — в изобилии», группа расцвечивает свое творчество роскошеством и пышностью во всем, будь то музыка, лирика или артворк. А заодно возвращается в прошлое — с более атмосферным альбомом, нежели предшественник 2015 года Beware The Sword You Cannot See, и вечной темой сражений с безумием.

На Grave Mounds And Grave Mistakes есть отблески жанровых экспериментов A Shadowplay For Yesterdays 2012 года; здесь сырость Opportunistic Thieves Of Spring 2010-го перемешалась со сложными звуковыми текстурами и широкими (без)воздушными пространствами. От ослепительной блэк-металлической ярости — в авангард и опиумную психоделию»…

Кстати, эти вот домики, что вы видите в лирик-видео, и которые также украсят обложку альбома, группа сделала вручную сама. Ради максимального, так сказать, погружения.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 27.07.2018 в 01:38

    Классная!
    <3 <3 <3 <3 <3

    >>>

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