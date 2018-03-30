Когда сгущается Тьма: CELESTE, KRVVLA, DOWNHILL, KUSTO в Минске

Старина Диоген, говорят, зажигал днем фонарь и, расхаживая по улице, говорил: «Я ищу человека». Кого во Тьме «Брюгге» искали CELESTE, нацепившие на головы красные огни, доподлинно неизвестно (пессимистов ли, нигилистов, мизантропов или мертворожденных с животными? *) — но судя по тому, что Тьма, ритмично пульсируя стробоскопами, активно отвечала им сдавленными восторгами, обе стороны получили желаемое.

Несколько внакладе остались только организаторы: вынужденно — и едва не поддавшись соблазну отменить мероприятие к хренам — сбросив цену до 20 рублей, зал они все же собрали, но, очевидно, привозной концерт таким не окупишь.

Звук CELESTE — болотисто-грязная, непроницаемая весна, залепляющая глаза метелями и туманами; нойз, сладж, чернушная чертовщина (что любопытно, сами французы не любят ассоциации с блэком — дескать, стиль этот им исключительно чужд), пост-что-то-там-беспросветность и сумрак, жадно втягивающий и душащий в своих плотных объятиях. В темноте это похоже на сон, если в ваши сны приходят чудовища. Интенсивность его всеобъемлюща. И не так уже важно, сколько народу вокруг: наедине с черно-белым отчаянием ты все равно сиротлив и потерян, скрючен и брошен, как на обложке Infidèle(s).

CELESTE привезли с собой немало винилов и мерча. Поначалу торговая выкладка не пользовалась особенной популярностью, но когда все закончилось, был отыгран бис и показаны последние «козы», народ из зала, будто загипнотизированный, потянулся к прилавку. Скупали все; брали автографы, суетились и, сворачивая в трубочки, уносили большие ч/б постеры с фотографиями героев «селестовских» артов. Концерт, судя по ажиотажу и сияюще-пришибленным взглядам, удался в полной мере — и, расползаясь по своим норам, люди старались ухватить с собою хотя б что-нибудь, помимо воспоминаний и эмоций, которые все равно цензурно передать не удастся.

Подхватив депрессивную волну, поднятую неделю назад (и плавно перекинув с ней KRVVLA, запиливших свой инструментальный пост-блэк так же молча, исступленно и лаконично, как и в прошлый раз, только с куда лучшим светом), музыканты на сцене рвали струны, глотки и души с такою горячностью, что хотелось пригласить на гиг какой-нибудь Совет Министров РБ и, горестно вытянув руку, трагически произнести: «Смотрите, до чего народ довели». И уйти в закат. Или в DOWNHILL.

К сожалению, в пятничном мракобесии не смогла принять участие группа COAT: парни, как настоящие психоделы, распались от горя аккурат после анонса (видела однажды их шоу — и, признаться, не хватило моральных сил дожить до конца… что в данном случае можно расценивать как комплимент), однако и DOWNHILL, и KUSTO. вломили достаточное количество мрачной и качественной дичи, чтобы не жалеть ни о чем. Кроме того, что родился.

Звук, свет — все было по фирме, концентрированно и эффектно. Вырывая по клочку куски нервов, истерически голосил вокалист KUSTO., от чего уважаемый Жак-Ив вращался в гробу с проворностью рыбы-парусника. Психоз и насилие (emoviolence — хороший эпитет для хорошей команды), пост-хардкорный камнепад, забой и напористость. Нервная, колючая, неуютная и, в то же время, грамотно аранжированная музыка, завораживающая и болезненная, будто вид катастрофы. На этот раз очень понравились! Равно, впрочем, как и DOWNHILL, открывавшие вечер и сразу задавшие нужное настроение своим вязким и полезным, как пшенка, звуком, грузной и емкой экспрессией, ненавязчиво-шизоидными мультиками и то ли ломкой, то ли остервенелыми танцами вокалиста команды.

Иными словами, беларусы кутили, нагнетали и угнетали не хуже приезжих; в конце концов, жизнь у нас непроста, и склонность/необходимость страдать — неотъемлемая национальная особенность. Что, собственно, и было доказано после концерта, когда клуб начали декорировать к другой, ночной вечеринке. Но… что-то пошло очень сильно не так.

Ну а поскольку нам все же повезло и концерт состоялся в полном объеме, фоторепортаж смотрим здесь!

* — если кто не понял, речь о названиях альбомов CELESTE.