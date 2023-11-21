Книга «Хроники “Нестора”» про «Музыкальный журнал» и «Музыкальную газету» наконец-то законченаБлог
Некоторое время назад я публиковала часть истории про «Нестор» — о «Музыкальной газете». Теперь же книга закончена, дополнена «Музыкальным журналом», и вообще в итоге получился здоровенный текст, работа над которым по факту заняла восемь лет. Причем некоторых людей, фигурирующих в повествовании, уже, к сожалению нет.
Андрей Мэн (в интервью авторам книги в 2015 году): «Почему-то тут вспомнилась одна история.. Иду я по бесконечному коридору здания, в котором находятся офисы «Нестора», и тут звонит мобила, снимаю трубу, а там… «Hello, this is Quorthon from Bathory…» Я осознаю, что с той стороны эфира говорит небожитель (в моем понимании), живой классик метала, родоначальник блэк- и викинг-метала (увы, ныне покойный) и… «аглицкая мова» в тот же момент вдруг навзничь испарилася из моего хэда! Пролепетав «джаст э момэнт», несусь по коридору метров 100, влетаю в офис «М-журнала», сую трубку первому попавшемуся: «Это Куортон звонит — скажи ему хоть чо-нить!!! Ну там интервью перенеси да на нормальный номер телефона» А-аргхх!». Оказывается, лэйбл перепутал номера телефонов…»
Поскольку я не имею особого отношения к работе над проектом, просто поделюсь ссылками: вот предисловие, а вот — Patreon, где книжку в pdf можно приобрести за небольшой прайс. Кому интересно — велком (из России и Беларуси, вероятно, придется использовать VPN).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 337
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Книга «Хроники “Нестора”» про «Музыкальный журнал» и «Музыкальную газету» наконец-то закончена
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Комментарии
Anastasiya:
Глава ЖКХ написал(а):
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсор�…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того,…
Глава ЖКХ:
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсорами (на деньги которых он ум…
Другой Александр:
Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того, что Куортон по его мнению оказался …
Eum:
Крутой дядька Исан, его творчество в Emperor — просто цимус, вершина блэка. Но сольное творчество вообще не заходит, даже эннннннной попытки…
Eum:
Смотрел их лайвы. Больше всего запомнились моменты, вокалистка тверкает и задом крутить. Талант!…
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Другой Александр:
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Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того, что Куортон по его мнению оказался «позером»)
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсорами (на деньги которых он умел стабильно релизить мэгэзин, хотя и с бокалом в руке)?
Андрей был классным, прямолинейным и задушевным человеком. Договороспособным и всё-таки отвечающим за слова по принципиальным моментам. Несмотря на известную слабость в отношении алкоголесодержащих жидкостей.
Хрен с ними с гонорарами (большинство авторов работало за идею, для портфолио, ради движухи), а также деньгами за джин-тоник, который Мэн традиционно предлагал прикупить перед почти каждой встречей… Мелочи жизни.
Журнал фактически держался на организаторских способностях и энергии Мэна.
Если подобная глава там всё-таки есть, было бы интересно почитать её.
Другой Александр написал(а):
Читал в книжке «Blood Fire Death», про то как Пер Олин встретился однажды с Куортоном на автограф сессии и очень разачаровался из за того, что Куортон по его мнению оказался «позером»)
Кто бы говорил) Дэд был таким позером, что даже позерски убил себя (и сделал это очень по-позерски)
Глава ЖКХ написал(а):
Принципиальный вопрос: содержится ли в книге глава про подсиживание Андрея со стороны авторов опуса и про тёрки за его спиной со спонсорами (на деньги которых он умел стабильно релизить мэгэзин, хотя и с бокалом в руке)?
Андрей был классным, прямолинейным и задушевным человеком. Договороспособным и всё-таки отвечающим за слова по принципиальным моментам. Несмотря на известную слабость в отношении алкоголесодержащих жидкостей.
Хрен с ними с гонорарами (большинство авторов работало за идею, для портфолио, ради движухи), а также деньгами за джин-тоник, который Мэн традиционно предлагал прикупить перед почти каждой встречей… Мелочи жизни.
Журнал фактически держался на организаторских способностях и энергии Мэна.
Если подобная глава там всё-таки есть, было бы интересно почитать её.
Для начала отмечу, что автор опуса даже не был в редакции «М-журнала» и вообще не имел отношения к металу, чтобы кого-то подсиживать. Где подсиживать? На лавочке на Бангалоре?
Во-вторых, когда Андрей ввиду очевидных причин стал фейлить выпуски журнала, «несторовское» начальство напрямую задавало вопрос всем, кто был в редакции, — кто, мол, способен его заменить? И очереди не стояло. Да вообще желающих не было. Ибо понимали, что только он способен тащить организационно-менеджерские дела, и был не только душой, но и мускульной силой издания. У кого были какие-то амбиции — была возможность их реализовать в последующих инкарнациях, да как видно, одних амбиций недостаточно. И об этом да, в книжке рассказывается ))
Каких еще ответов вы ищите, раскрытия каких тем — читайте, коли есть желание; все, кто так или иначе был причастен, рассказали истории. В том числе и сам Андрей.