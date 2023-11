Книга «Хроники “Нестора”» про «Музыкальный журнал» и «Музыкальную газету» наконец-то закончена

Некоторое время назад я публиковала часть истории про «Нестор» — о «Музыкальной газете». Теперь же книга закончена, дополнена «Музыкальным журналом», и вообще в итоге получился здоровенный текст, работа над которым по факту заняла восемь лет. Причем некоторых людей, фигурирующих в повествовании, уже, к сожалению нет.

Андрей Мэн (в интервью авторам книги в 2015 году): «Почему-то тут вспомнилась одна история.. Иду я по бесконечному коридору здания, в котором находятся офисы «Нестора», и тут звонит мобила, снимаю трубу, а там… «Hello, this is Quorthon from Bathory…» Я осознаю, что с той стороны эфира говорит небожитель (в моем понимании), живой классик метала, родоначальник блэк- и викинг-метала (увы, ныне покойный) и… «аглицкая мова» в тот же момент вдруг навзничь испарилася из моего хэда! Пролепетав «джаст э момэнт», несусь по коридору метров 100, влетаю в офис «М-журнала», сую трубку первому попавшемуся: «Это Куортон звонит — скажи ему хоть чо-нить!!! Ну там интервью перенеси да на нормальный номер телефона» А-аргхх!». Оказывается, лэйбл перепутал номера телефонов…»