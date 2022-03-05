05.03.2022
Клип недели: видео SEPTICFLESH «Hierophant»Новинки и новости
SEPTICFLESH — группа обязательная для прослушивания и просмотра, потому держите новый — и, как обычно, здоровски сделанный — клип «Hierophant». Сингл войдет в альбом Modern Primitive, анонсированный на 20 мая.
Как почти всегда бывает у греков, мини-фильм «Hierophant» — то ли притча, то ли видение; изящный и выверенный по цветам гибрид потусторонне-мрачного с мистично-божественным. Устрашающе-помпезные оркестровки, многослойные гитары, атмосфера древнего святилища, смерть в котором — лишь только начало. Одним словом, очередной SEPTICFLESH. Обязательный для прослушивания и просмотра.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 181
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Комментарии
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Psychon теперь официальный член группы и именно он прописывал гитары вместе с Кристосом ? Сотирис теперь только на чистом вокале (фрагментарно) и текстах ?
Назар Василич написал(а):
Psychon теперь официальный член группы и именно он прописывал гитары вместе с Кристосом ? Сотирис теперь только на чистом вокале (фрагментарно) и текстах ?
Про альбом пишут так:
Seth Siro Anton — Vocals, Bass
Christos Antoniou — Guitar, Orchestra
Sotiris Anunnaki V — Clean Vocals, Guitar, 12 String Guitar
Psychon — Guitar
Kerim «Krimh» Lechner — Drums
Ну и на промо-фотках пять человек