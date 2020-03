Клип недели: «угандошенное» видео HEAVEN SHALL BURN «Eradicate»

По наводке Diamond добралась наконец до нового клипа HEAVEN SHALL BURN «Eradicate», отснятого на песню позднемартовского альбома команды Of Truth And Sacrifice. Если не видели, обязательно оцените это пронзительное немецкое погружение в Вакаливуд — место рождения уникальных свирепых африканских боевиков за три рубля.

Презентуя новинку, парни из HEAVEN SHALL BURN признались в любви к режиссеру Isaac Nabwana, гуру «черных» стрелялок про угандо-коммандо (который, собственно, и снимал этот клип).

«Мы большие фанаты его творчества. Его энергия, креативность, бескомпромиссность в достижении мечты, поиске новых перспектив вдохновляет невероятно, — восхищается гитарист Maik Weichert. — Пару лет назад я прочитал статью о нем и фильме под названием «Who killed Captain Alex?», чем был просто-таки очарован. С тех пор пристально слежу за новыми произведениями.

И, конечно же, стать частью вакаливудского сюжета — огромная честь для всех нас. Эти несколько минут восхитительного экшн-безумия значат гораздо больше, чем какой-нибудь (любой) гладкий голливудский клипец-боевик. Работая с Isaac, мы снова ощутили себя мальчишками, которые впервые включили кино со Шварценеггером или Бадом Спенсером».