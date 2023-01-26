Deathstars
26.01.2023

Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»

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Шведские живописные готические индастриал-поп-металисты DEATHSTARS, успешно позабытые за почти десяток лет студийного простоя, наконец вернулись во всем своем дыму, блеске, гари и эпатаже, пережив после выпуска The Perfect Cult (2014) тучу перенесенных-отмененных туров, несколько смен состава, многократно отложенный выпуск альбома… Так, будущий их лонгплей недаром называется Everything Destroys You. Впрочем, как говорится, «everything that doesn’t kill me better start fucking running».

В общем, у группы контракт с Nuclear Blast, в мае альбом таки появится на свет, а клип под названием «This Is», снятый на старой шведской скотобойне, готов к просмотру и рукоплесканию.

«Мы хотели снять видео по-настоящему рОковое, безо всяких зеленых экранов и голубых коробок, — рассказывает фронтмен Whiplasher Bernadotte, — чтобы за менее чем четыре минуты доступно показать, о чем наша группа. Съемки были странными.

Дело происходило в месте, известном как «Slaktkyrkan» («церковь-скотобойня»), а сценарий… Ну э… Вы можете видеть, как наш гитарист Cat во всей своей андрогинной красе шатается в одном углу на высоких каблуках и в мерцающих огнях; в другом гитарист Nightmare Industries (он же Emil Nodtveidt, он же основатель группы) пригвоздился к забору; басист Skinny рубит головы манекенам бензопилой и болгаркой; драммер Нитро выстукивает среди моря огня и барабанов.

Ну и я — гуляю со своим 130-килограммовым питоном длиной 6.30 метров по имени Cruella. Интересное она создание! И с ней очень тяжко ходить. В течение съемок она все время сползала с плеч и облизывала мне шею своим змеиным язычком. Прекрасно, в общем, провели время!»

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6 комментариев

  • Александр написал(а):

    130-граммовый питон/6.30 метров
    Кто из вас пиздит?http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif

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  • Питон с глазами написал(а):

    Ахахах, это же глиста какая-то выходит http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    На самом деле 130 кг:
    «and also me with my 130 kilo python, who is 6,30 meters long and her name is Cruella»
    https://www.nuclearblast.de/band/news/deathstars-announce-new-album-everything-destroys-you-32046

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  • Black написал(а):

    Так это он про своего ‘питона’http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Anastasiya написал(а):

    Питон с глазами написал(а):
    Ахахах, это же глиста какая-то выходит
    Блин, я думала про килограммы, написала граммы, и получился какой-то цирк с червями http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif Сорян, не специально (но смешно).

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  • goremyka написал(а):

    слабоватая песня http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif Тот же Metal гораздо хитовееhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Тварь написал(а):

    >>Я гулял со своим 130-килограммовым питоном

    …теперь эта штуковина так называется… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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