Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»

Шведские живописные готические индастриал-поп-металисты DEATHSTARS, успешно позабытые за почти десяток лет студийного простоя, наконец вернулись во всем своем дыму, блеске, гари и эпатаже, пережив после выпуска The Perfect Cult (2014) тучу перенесенных-отмененных туров, несколько смен состава, многократно отложенный выпуск альбома… Так, будущий их лонгплей недаром называется Everything Destroys You. Впрочем, как говорится, «everything that doesn’t kill me better start fucking running».

В общем, у группы контракт с Nuclear Blast, в мае альбом таки появится на свет, а клип под названием «This Is», снятый на старой шведской скотобойне, готов к просмотру и рукоплесканию.

«Мы хотели снять видео по-настоящему рОковое, безо всяких зеленых экранов и голубых коробок, — рассказывает фронтмен Whiplasher Bernadotte, — чтобы за менее чем четыре минуты доступно показать, о чем наша группа. Съемки были странными.

Дело происходило в месте, известном как «Slaktkyrkan» («церковь-скотобойня»), а сценарий… Ну э… Вы можете видеть, как наш гитарист Cat во всей своей андрогинной красе шатается в одном углу на высоких каблуках и в мерцающих огнях; в другом гитарист Nightmare Industries (он же Emil Nodtveidt, он же основатель группы) пригвоздился к забору; басист Skinny рубит головы манекенам бензопилой и болгаркой; драммер Нитро выстукивает среди моря огня и барабанов.

Ну и я — гуляю со своим 130-килограммовым питоном длиной 6.30 метров по имени Cruella. Интересное она создание! И с ней очень тяжко ходить. В течение съемок она все время сползала с плеч и облизывала мне шею своим змеиным язычком. Прекрасно, в общем, провели время!»

