Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»Блог
Шведские живописные готические индастриал-поп-металисты DEATHSTARS, успешно позабытые за почти десяток лет студийного простоя, наконец вернулись во всем своем дыму, блеске, гари и эпатаже, пережив после выпуска The Perfect Cult (2014) тучу перенесенных-отмененных туров, несколько смен состава, многократно отложенный выпуск альбома… Так, будущий их лонгплей недаром называется Everything Destroys You. Впрочем, как говорится, «everything that doesn’t kill me better start fucking running».
В общем, у группы контракт с Nuclear Blast, в мае альбом таки появится на свет, а клип под названием «This Is», снятый на старой шведской скотобойне, готов к просмотру и рукоплесканию.
«Мы хотели снять видео по-настоящему рОковое, безо всяких зеленых экранов и голубых коробок, — рассказывает фронтмен Whiplasher Bernadotte, — чтобы за менее чем четыре минуты доступно показать, о чем наша группа. Съемки были странными.
Дело происходило в месте, известном как «Slaktkyrkan» («церковь-скотобойня»), а сценарий… Ну э… Вы можете видеть, как наш гитарист Cat во всей своей андрогинной красе шатается в одном углу на высоких каблуках и в мерцающих огнях; в другом гитарист Nightmare Industries (он же Emil Nodtveidt, он же основатель группы) пригвоздился к забору; басист Skinny рубит головы манекенам бензопилой и болгаркой; драммер Нитро выстукивает среди моря огня и барабанов.
Ну и я — гуляю со своим 130-килограммовым питоном длиной 6.30 метров по имени Cruella. Интересное она создание! И с ней очень тяжко ходить. В течение съемок она все время сползала с плеч и облизывала мне шею своим змеиным язычком. Прекрасно, в общем, провели время!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 336
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6 комментариев
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Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»
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Комментарии
Polaris:
А что мешает господам устроителям концертов сказать Филу: «Чел, ты тут лишка похулиганил, позиговал, это нехорошо. Однако у Пантеры есть песня ПРОТИВ расизма (No Good (Att…
Писюн c глазами:
Другой Александр написал(а):
Ad Noctum написал(а):
Другой Александр написал(а):
Шутка мало того что скотская, да ещё и тупейшая. Украинским калекам, которых больше …
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
Другой Александр написал(а):
Шутка мало того что скотская, да ещё и тупейшая. Украинским калекам, которых больше в разы, если не на порядок, нав…
Ad Noctum:
Другой Александр написал(а):
Шутка мало того что скотская, да ещё и тупейшая. Украинским калекам, которых больше в разы, если не на порядок, наверное радостно и …
Тварь:
>>Я гулял со своим 130-килограммовым питоном
…теперь эта штуковина так называется… …
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
коллапес написал(а):
печально, что любой пост вызывает
Тебе-то что пока печалиться, рабззкий? По-настоящему печально тем рабззким звастонос…
Dave»the rudy»:
goremyka:
Anastasiya:
Питон с глазами написал(а):
Ахахах, это же глиста какая-то выходит
Блин, я думала про килограммы, написала граммы, и получился какой-то цирк с червями …
Ad Noctum:
коллапес написал(а):
печально, что любой пост вызывает набег укроботов, кашляющих на кровавый режим Путина и восхваляющий педо-европию…
видать не все болезн…
Black:
Профессор Преображенский:
коллапес написал(а):
печально, что любой пост вызывает набег укроботов, кашляющих на кровавый режим Путина и восхваляющий педо-европию…
видать не все болезн…
коллапес:
печально, что любой пост вызывает набег укроботов, кашляющих на кровавый режим Путина и восхваляющий педо-европию…
видать не все болезные смогли доползти до пшек…
130-граммовый питон/6.30 метров
Кто из вас пиздит?
Ахахах, это же глиста какая-то выходит
На самом деле 130 кг:
«and also me with my 130 kilo python, who is 6,30 meters long and her name is Cruella»
https://www.nuclearblast.de/band/news/deathstars-announce-new-album-everything-destroys-you-32046
Так это он про своего ‘питона’
Питон с глазами написал(а):
Ахахах, это же глиста какая-то выходит
Блин, я думала про килограммы, написала граммы, и получился какой-то цирк с червями Сорян, не специально (но смешно).
слабоватая песня Тот же Metal гораздо хитовее
>>Я гулял со своим 130-килограммовым питоном
…теперь эта штуковина так называется…