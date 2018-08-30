Клип недели: PIG DESTROYER «Mt. Skull»

Были умельцы, которые превращали воду в вино. А есть те, кто грустные события жизни способны превратить в фарс и дичь. Во всяком случае, пока на свете существуют PIG DESTROYER, на это есть шанс. В начале сентября группа выпускает новый альбом Head Cage (был некогда такой пыточный инструмент), и, подогревая ажиотаж, американцы успели реализовать три видеоклипа, на последнем из которых, «Mt. Skull», весьма изящно обыграна тема похорон. Хорошего всем вечера!

И, если кто не видел, еще два к будущему релизу.

, рубрика(и): Быстрые новости

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