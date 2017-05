Клип недели. ME AND THAT MAN «Magdalene»

К чему бы ни прикасался Нергал, не смотреть, игнорировать это практически невозможно. Так вот и с этим клипом. «Magdalene» от ME AND THAT MAN интригует с первых же минут с их сладострастными женскими вздохами-ахами — и будьте уверены: если песня на библейскую тему и называется «Magdalene», то видео ожидается непристойным. Это вам не IN THIS MOMENT, которых в последнем клипе «Oh Lord» хватило только на экзорцистически-томное валяние под крестами и четками.

«Давайте представим, что Иисус таки ходил по Земле, — рассуждает Адам, — и был лидером новообразованной секты. А ведь… вы ж понимаете. У каждого гуру, каждого харизматического лидера — в окружении каждого из них всегда присутствуют великолепные женщины. Которыми они, естественно, пользуются. Уверен, так же вел себя и Иисус.

Но вот однажды, как и прочие казановы, он влюбляется. Его избранницу зовут… допустим, Магдалина. И она равнодушна к его страсти. Поэтому, добиваясь расположения девушки, наш герой достает из рукава козырь, дабы доказать ей свою любовь и преданность. Он превращает воду в вино, ходит по воде аки посуху — просто чтобы ее впечатлить. Но вот получится ли? Послушайте эту песню — и узнайте».

If I fall on my knees,

Would you grab a brick, throw a stone at me?

If I call your name

If I call your name

Will you always follow me?

ME AND THAT MAN «Magdalene»



А для меня, учитывая видеоряд, все это неминуемо перекликается с «мунспелловским», помните?

You have learnt heaven through impure lips

so different from what you’ve been told

so different from what you have seen

and now that you learnt you’ll have to release

the tender arms of a woman

which would have strangled you to let you live

MOONSPELL «Magdalene»