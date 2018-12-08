Клип недели: извращенческое видео SOEN «Martyrs»

Суббота — подходящее время посмотреть новый клип SOEN, прогрессив-группы, в которой, помимо прочих, играет барабанный бог Martin Lopez (OPETH, AMON AMARTH) и которая 1 февраля выпускает четвертый альбом Lotus. Подходящее потому, что просмотр подобных видео, к примеру, в офисе чревато косыми взглядами коллег, а также рядом неприятных и, возможно, гомофобских вопросов.

клипы Soen «Песня и видео размышляют о том, как важно в любых ситуациях оставаться собой, избегая попадания в ловушки чужих ожиданий, — говорит фронтмен Joel Ekelöf, — ибо люди всегда будут стараться опустить тебя на землю, вписать в рамки общепринятых идеалов. Тем не менее, пока ты верен себе, ты никогда не ошибешься».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 08.12.2018 в 21:41

    Бодипозитивный пидор с небритыми подмышками — это и есть «барабанный бог»? А то я не в теме, как опята выглядят.
    Название песенки — пиздец. Мученики… Да их даже не отпиздили и не обоссали! В клипе самый мученический сюжетный поворот — лысый пидор не может вытащить мягкую игрушку. Пичалька.
    Ну а так песенка как песенка. Попса, но неплохая.

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  2. Veles 08.12.2018 в 22:03

    Песня хороша, видео не смог!

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  3. Veles 08.12.2018 в 22:17

    Мученики — это, видимо, о том, как страдает тонкий душевный мир!

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  4. ЮГ 08.12.2018 в 23:19

    Ух, ребята, мне минуты хватило….наелся, спасибо

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  5. R 09.12.2018 в 01:40

    «Педерастия в 5-й степени,капитан» (с) south park. Добавлю — вероятнее, в 10-й.

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