Клип недели: FROZEN SOUL «Morbid Effigy»Новинки и новости
FROZEN SOUL — достаточно любопытная американская дэз-метал группа из числа более-менее новых (собрались в 2018-м, дебютник Crypt Of Ice вышел в 2021-м). Будучи уроженцами жаркого Техаса, они строят весь свой лирический концепт на холоде и морозе, изучая все вероятные способы от этого холода умереть. Превратиться в сосульку, быть проткнутым сосулькой и пр., временами довольно изобретательно. На сцене они включают синий свет, разбрасывают искусственный снег, дичайше неутомимо рубятся, а гигантский вокалист яростно размахивает массивной стойкой с цепями.
Дебютный альбом вызвал противоречивые мнения: для одних FROZEN SOUL — это грамотно, со знанием дела сработанный мрачный олдскул с убойными замедлениями в стиле BOLTH THROWER и ASPHYX; для других — вторичная подделка. Но что ж. Смотрите сами.
Пару дней назад группа реализовала клип на новую, предназначенную для второго альбома песню «Morbid Effigy», в которой вокальную роль исполнил John Gallagher из DYING FETUS. И это очень занятно. И тема, и видео.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
Читайте также:
- Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»
- В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy Hale
- Клип недели: BELPHEGOR «The Devils»
- BEHEMOTH показали сразу два клипа на «The Deathless Sun» (потому что первый — слишком страшный)
- Видео недели: CRIPPLED BLACK PHOENIX «Blackout77»
- Два видео к началу лета: брутально-дурацкий грайнд-клип BRUTAL SPHINCTER и серкл-пит в бассейне
- Клип недели: видео SEPTICFLESH «Hierophant»
- Один из брутальнейших клипов года: SANGUISUGABOGG «Menstrual Envy» (уберите от экрана детей и мужчин с неустойчивой психикой!)
- Антирождественская история. Новый клип BELPHEGOR «Blackest Sabbath 1997» (вроде как NSFW)
- Клип недели: EXTERMINATION DISMEMBERMENT «Protonemesis»
Обновления
-
Слушаем: альбом OMINOUS SCRIPTURES «Rituals Of Mass Self-Ignition»
-
STEEL PANTHER презентовали приложение для знакомств. Для фанатов рок-музыки!
-
Репортаж с крупнейшего метал-круиза 70000 тонн метала, часть 2. На теплоходе музыка играла
-
Репортаж с крупнейшего метал-круиза 70000 тонн метала, часть 1. Недорого за мечту?
-
David Gilmour и Roger Waters вышли на новый уровень вражды
-
Воскрес Marko Hietala
-
Группа RUSSKAJA все-таки развалилась. «Советские образы и стилистика замараны навсегда»
-
Отпуск и фестиваль мечты: круиз 70000 Tons Of Metal
-
Nicolas Cage: «Блэк-метал произошел от классической музыки!»
-
Клип недели: «This Is» DEATHSTARS. «Я гулял со своим 130-килограммовым питоном, и она все время облизывала мне шею»
Комментарии
Starcross:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
послушник:
«помогает бездомной LGBTQ молодежи» … почему учтены только пять видов збочэнцив ????? почему дискридитируются остальные ????…
Sonne:
Green:
Вот оно как, сказки то существуют не только в книгах но и в реальной жизни, это не фест это шедевр.
Молодчики орги которые это всё делают, молодчики те кто построил э…
Зануда:
Radzim:
Вообще его не воспринимаю всерьез в последнее время. Не думал, что некогда уважаемый музыкант будет на самом деле фриком. Стоит полагать, что душой
Gods tower все же был …
Merzbow:
Круто…было бы лет 25-30 назад.
Придумайте машину времени- вернитесь когда дисгорджа и дидов ещё не было и дело в шляпе)…
Green:
Anti-Poser:
Кирилл:
Юрий написал(а):
Я в принципе не фанат и не любитель этой группы , но всегда ровно к ним относился , а вчера послушал перевод их пары песен Наш Ласковый май шеде…
juris:
русский метал-круиз https://www.youtube.com/watch?v=LGdH5_zwC_Y…
Писюн с глазами:
Юрий написал(а):
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для тебя плохие новости . ты чья то пиписька , да ещё и с глазами (…
Юрий:
Базары какой-то дворовой гопоты(с)
И это пишет «писюн с глазами» Чувак , у меня для теб…
Добавить комментарий