frozen soul band
20.02.2023

Клип недели: FROZEN SOUL «Morbid Effigy»

Новинки и новости

FROZEN SOUL — достаточно любопытная американская дэз-метал группа из числа более-менее новых (собрались в 2018-м, дебютник Crypt Of Ice вышел в 2021-м). Будучи уроженцами жаркого Техаса, они строят весь свой лирический концепт на холоде и морозе, изучая все вероятные способы от этого холода умереть. Превратиться в сосульку, быть проткнутым сосулькой и пр., временами довольно изобретательно. На сцене они включают синий свет, разбрасывают искусственный снег, дичайше неутомимо рубятся, а гигантский вокалист яростно размахивает массивной стойкой с цепями.

frozen soul band

Дебютный альбом вызвал противоречивые мнения: для одних FROZEN SOUL — это грамотно, со знанием дела сработанный мрачный олдскул с убойными замедлениями в стиле BOLTH THROWER и ASPHYX; для других — вторичная подделка. Но что ж. Смотрите сами.

Пару дней назад группа реализовала клип на новую, предназначенную для второго альбома песню «Morbid Effigy», в которой вокальную роль исполнил John Gallagher из DYING FETUS. И это очень занятно. И тема, и видео.

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