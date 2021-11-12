Клип недели: EXTERMINATION DISMEMBERMENT «Protonemesis»Новинки и новости
Одна из моднейших беларуских дэзовых групп, слэм/брутал пассажиры EXTERMINATION DISMEMBERMENT, выпустившие в 2013 году убедительный альбом Serial Urbicide, давеча подписались на лейбле Unique Leader Recs и вернулись к активной студийной жизни с клипом «Protonemesis». Кто знаком с бел-тусовкой, наверняка разглядят в нем ряд знакомых персон. Остальные — просто наслаждайтесь отборным мясцом.
По словам коллектива, в песне повествуется о людях-терпилах, которые так привыкли, что их по всем фронтам щемят и унижают, что в какой-то момент начинают оправдывать своих обидчиков и обрушивать свой гнев на тех, кто осмеливается протестовать.
«О тех, кто подчиняется тирании и покорно принимает роль рабов, одобряя, что спецслужбы постоянно следят за «порядком» и безропотным подчинением. Люди — их главные враги, а спасет их только огонь. Огонь, в который они пойдут без сопротивления, ибо таков был приказ. Огонь испепелит их всех».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 256
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Походу, музыкант = дурачёк
Ага, крутые перцы!)
Идея с сёклпитом сначала ну вроде ахуенно заходит, а потом быстро сливается и заёбывает. Сюжет видео и монтаж сцен не имеют развития, как и довольно тупорылый грув самой банды. ИМХО мертворожденное заштампованное музло, устаревшее лет десять назад. Странно, что такое ещё записывают и выпускают в конце 2021. Зацепиться не за что, полный ноль собственных идей. Ну и ложка мёда в бочку с говнецом — у малых довольно сердитый саунд и вкусные драмсы. Если чо, ребят, без обид. «Я так вижу», т.е. конструктивная критика. Пишу то, что думаю. Выпустите годноту, чётко похвалю. Короче, на клип недели не тянет. М.б. школота, неофиты и общие тёлки из тусы схавают.
ЗЫ. Ну и страшная же бабища