Клип недели. Черно-белый BEHEMOTH в «Bartzabel»

Осталось несколько дней до официального релиза одного из самых ожидаемых и ожидаемо обсуждаемых альбомов года, I Loved You At Your Darkest вокально-инструментального ансамбля BEHEMOTH. И сегодня, подогревая из без того уже раскаленные страсти, поляки показали третий клип к полноформатнику, видео на песню «Bartzabel». Или, точней, мини-фильм на знакомые темы.

клипы Behemoth «Это песня, которая появилась во время репетиции BEHEMOTH, — вещает про новый «медляк» Нергал, — у нас не было ни полного видения трека, ни структуры. Но постепенно, шаг за шагом, она сложилась, и мы были невероятно довольны результатом. Для нас это глаз бури, которую воплощает I Loved You At Your Darkest: тема эта медленней и спокойней, чем остальной материал альбома, однако же, вне сомнений, из числа мрачнейших его проявлений».

, рубрика(и): Блог

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