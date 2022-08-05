belphegor video
05.08.2022

Клип недели: BELPHEGOR «The Devils»

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Подтягиваясь за BEHEMOTH’овской дьявольской мистикой, первую неделю августа скрасили BELPHEGOR, представив общественности клип на титульную вещь нового альбома The Devils. Он официально вышел в конце июля — и это, во-первых, очень хороший, емкий альбом, а, в-вторых, при прослушивании не раз и не два вспоминаешь тот самый «бегемот».

Helmuth: «Я считаю The Devils совершенной демонстрацией того, как мы представляем себе BELPHEGOR, как хотим звучать в 2022 году. Мы попытались выйти за прежние музыкальные рамки и вывести восемь звуковых коллажей на новый уровень Diabolical Black Death Metal экстрима. Главное, что получилось, — это сотворить беспросветную стену звука из многочисленных (в том числе новых для нас) элементов, подсветив зловещий дар мрачным ритуальным светом».

Видео, как и стоило предположить, милое.

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