Клип недели. ANIMALS AS LEADERS показывают, как танцевать под джент

Клип недели. ANIMALS AS LEADERS показывают, как танцевать под джентНовинки и новости
ANIMALS AS LEADERS всегда были новаторами и крупными оригиналами, всегда умели удивлять (особенно вживую), ну а в случае с новым клипом «Monomyth» показали еще одну сторону восхитительного. Хореографическая постановка под джент? Да легко!
«В чем-то это — горячечный сон, в чем-то ритуал, — поясняет (на самом деле — не очень-то) за картинку Абаси. — Визуальный ряд отображает беспрестанные попытки человека перевести трансцендентные идеи на язык движений. Смешение борьбы и смыслов. Боли и значений. Убедительное поражение в попытке преобразования воспринимаемых закономерностей мира в знание».
Вне зависимости, поняли вы что-то из этого или нет, видео чертовски эффектно, а сама тема войдет в будущий альбом коллектива (напомню, предшественник The Madness Of Many появился аж пять лет назад), дата выпуска и название которого пока неизвестны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 183
Читайте также:
- Клип дня: IRON MAIDEN «The Writing On The Wall»
- Любопытная новинка: WOLVES IN THE THRONE ROOM с клипом «Mountain Magick»
- Три видеоновинки: трагический INSOMNIUM, политический Serj Tankian, а также новая группа Макса Кавалеры
- Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film Festival
- Убойная новинка недели: клип KATAKLYSM «The Killshot»
- Как не надо снимать клипы в 21 веке: UDO «Neon Diamond»
- Неплохая идея для клипа: новое видео INNER MISSING «Chasing The Wind»
- Новая хитовая тема и сисечный клип ENSIFERUM «Andromeda»
- Видео недели: BEHEMOTH «A Forest». Как Адам и Николай искали под кустом мухоморы
- STEEL PANTHER подались в блэк-металисты
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Причиной смерти Sean Malone из CYNIC было самоубийство
-
Никогда такого не было, и вот опять: на Steelfest 2022 окрысились леваки. SODOM оправдываются за всех
-
Сатанбург: шестичасовой дэз-метал марафон с INTERNAL BLEEDING, KATAKLYSM и DEICIDE в «GroundZero»
-
Цитата. Вокалист VIO-LENCE Sean Killian: «Заслуживают ли люди с ожирением инфаркт, например?»
-
Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLO
-
«Это так прекрасно, что у меня слезы на глаза наворачиваются». 9 минут «Flower Maiden» DZIVIA — возможно, лучшее, что с вами сегодня случится
-
От осложнений ковида умер бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner
-
За обложку альбома SCORPIONS в Швеции будут судить как за порнографию
-
Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданству
-
Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
Костры рябин.