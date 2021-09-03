Animals as Leaders
03.09.2021

Клип недели. ANIMALS AS LEADERS показывают, как танцевать под джент

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ANIMALS AS LEADERS всегда были новаторами и крупными оригиналами, всегда умели удивлять (особенно вживую), ну а в случае с новым клипом «Monomyth» показали еще одну сторону восхитительного. Хореографическая постановка под джент? Да легко!

«В чем-то это — горячечный сон, в чем-то ритуал, — поясняет (на самом деле — не очень-то) за картинку Абаси. — Визуальный ряд отображает беспрестанные попытки человека перевести трансцендентные идеи на язык движений. Смешение борьбы и смыслов. Боли и значений. Убедительное поражение в попытке преобразования воспринимаемых закономерностей мира в знание».

Вне зависимости, поняли вы что-то из этого или нет, видео чертовски эффектно, а сама тема войдет в будущий альбом коллектива (напомню, предшественник The Madness Of Many появился аж пять лет назад), дата выпуска и название которого пока неизвестны.

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