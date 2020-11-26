26.11.2020

Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film Festival

Блог

Нечасто случается, чтобы видео метал-групп показывали на мажорных кинофестивалях, но вот в этом году заметили FLESHGOD APOCALYPSE. Выпущенный зимой клип на тему «Monnalisa» станет частью программы British Horror Film Festival (не Канны, конечно, но событие в жанровых кругах довольно значимое). Автором выступил режиссер и дизайнер Giovanni Bucci, поигрывающий в альтернатив-метал группе ODDKO, а также, помимо прочего, работавший ранее над клипами KORN «Never Never» и «Love & Meth» (кои также получали кинонаграды).

В 2019 году Джованни вписался в экстремально-барочный FG, исполненный томных порочных дев, пышных бальных нарядов и брутальных фантазий, сняв итальянцам клип на тему «Sugar». В 2020-м вышла «Monnalisa» из того же Veleno — и, я считаю, нет ни малейшего повода не пересмотреть эту страстную историю прямо сейчас. Ибо редко когда насилие показывают столь элегантно, изобретательно-метафорично, интригующе и по-итальянски искусно.

«‘Monnalisa’ — изысканное визуальное лакомство для ваших глаз, с атмосферой и подачей, характерными обычно для фэшн-роликов, кинематографичной работой видеокамеры и восхитительной проработкой цвета», — говорит пресс-релиз фестиваля, и нет повода ему не верить. Клип и в самом деле роскошен.

Количество просмотров: 26

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *