Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film FestivalБлог
Нечасто случается, чтобы видео метал-групп показывали на мажорных кинофестивалях, но вот в этом году заметили FLESHGOD APOCALYPSE. Выпущенный зимой клип на тему «Monnalisa» станет частью программы British Horror Film Festival (не Канны, конечно, но событие в жанровых кругах довольно значимое). Автором выступил режиссер и дизайнер Giovanni Bucci, поигрывающий в альтернатив-метал группе ODDKO, а также, помимо прочего, работавший ранее над клипами KORN «Never Never» и «Love & Meth» (кои также получали кинонаграды).
В 2019 году Джованни вписался в экстремально-барочный FG, исполненный томных порочных дев, пышных бальных нарядов и брутальных фантазий, сняв итальянцам клип на тему «Sugar». В 2020-м вышла «Monnalisa» из того же Veleno — и, я считаю, нет ни малейшего повода не пересмотреть эту страстную историю прямо сейчас. Ибо редко когда насилие показывают столь элегантно, изобретательно-метафорично, интригующе и по-итальянски искусно.
«‘Monnalisa’ — изысканное визуальное лакомство для ваших глаз, с атмосферой и подачей, характерными обычно для фэшн-роликов, кинематографичной работой видеокамеры и восхитительной проработкой цвета», — говорит пресс-релиз фестиваля, и нет повода ему не верить. Клип и в самом деле роскошен.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
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Клип FLESHGOD APOCALYPSE попал на British Horror Film Festival
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