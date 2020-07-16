Kirk Hammett: «Мне предложили присоединиться к METALLICA 1 апреля, и я в тот момент сидел на толчке»Блог
Недавно журнал Metal Hammer опубликовал ностальгическое интервью с Кирком Хэмметтом, в котором музыкант вспоминал день, определивший всю его дальнейшую рок-звездную жизнь. 1 апреля 1983 года. Он сидел на толчке. И тут звонят.
Как ни странно, предложение присоединиться к METALLICA оказалось не шуткой — так что свой весенний продуктивный покак Кирк до сих пор, вероятно, вспоминает с нежностью и теплотой. И так и не появившийся креатив под названием Metal Up Your Ass в свете (запахе?) этой истории обретает особый смысл.
Ну да к черту далекое прошлое. Сегодня у Метал-группы Номер Один состоялась онлайн-премьера двух песен из прошлого недалекого: симфонического лайв-альбома S&M², который счастливейшие фанаты смотрели вживую в прошлом году, а менее счастливые, но настырные — в кинотеатрах мира.
Сегодня в Америке нет ни работающих кинотеатров, ни крупных концертов — так что все надежды на новый S&M² бокс-сет группы, который появится 28 августа. 20 песен общей длительностью два с половиной часа — на упаковку которых сейчас можно оформить предзаказ или вклиниться в конкурс, где, помимо дисков и прочего, раздают нотные листики, использовавшиеся во время выступлений и украшенные автографами музыкантов.
В ютубе же сегодня появились «All Within My Hands» в беззлобно-старческом акустическом варианте и хит всех дворов, времен и народов «Nothing Else Matters». Кстати, к вопросу о листиках: зачем на сцене текст этой песни? Я отказываюсь верить, что кто-либо из «металлики» не способен вспомнить ее слова — пускай даже под наркозом, гипнозом, в коме и после трех банок беларуского чернила «Шалунья». Да что музыканты — даже хомяк Хэтфилда ее напоет, будь он неладен!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 213
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quote: «свой весенний продуктивный покак Кирк до сих пор, вероятно, вспоминает с нежностью и теплотой»
Сохранил на случай важных переговоров!
А как по мне, то они все вместе как сели на толчок после 1991-го, так оттуда и завывают до сих пор …