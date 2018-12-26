King Diamond: «Я не считаю, что завтра непременно наступит»

В январе напомнит о себе KING DIAMOND, выпускающий здоровенный коллекционный DVD/Blu-ray концертник Songs For The Dead Live, в который войдут записи с феста Graspop Metal Meeting 2016 и выступления 2015 года в Fillmore Philadelphia. Прямо сейчас можно немного заценить масштаб проделанной работы (см. ниже несколько песен) — ну а фанатам, которым уже 11 год намекают на продолжение студийной дискографии музыканта, похоже, придется подождать еще сколько-то. Хотя, послушав Кинга, понимаешь: фаталист он еще тот.

«Мне никогда не хотелось слишком многого, — размышлял артист в давешнем интервью, — мне не нужно, скажем, для радости в гараже пять феррари.

После всего плохого, что случилось, я понимаю: случилось оно даже к лучшему. Мне нравится быть живым. Поэтому я следую предписаниям врачей. Я чувствую, что получил второй шанс. И ценю это. Я не считаю, что завтра непременно наступит. Что я непременно проснусь поутру. Но когда так все-таки происходит, я это ценю. У меня еще есть много что сказать, много что дать… но все время приходится выбирать, чему уделить внимание. Это как находиться в доме, в котором двадцать окон, — тогда как раньше было десять.

Вопросы же статуса, положения и прочего дерьма меня никогда не волновали, и не волнуют сейчас. Поэтому я не гонюсь за трендами, не спешу запрыгнуть в какой-то модный вагон. Это не про меня. Если я что-то делаю, это идет от сердца, совершенно по-честному, мне важно работать искренне. Хотя, конечно, нужно думать и о фанатах. Мы не настолько круты, чтобы все гнались за дисками только потому, что мы суперзвезды. Мы на улице с двусторонним движением, и нуждаемся в публике не меньше, чем поклонники в нас. Ибо кому захочется играть перед пустым залом, пускай и за миллион баксов? Это не вдохновляет вовсе».

Кстати, поймать выступления Короля и обеспечить ему душевный прием этим летом можно будет на ряде европейских фестивалей. Как это сейчас выглядит, смотрим в нарезке песен будущего DVD.