Киев в огне. Препати фестиваля «Metal East Нове Коло»

То были насыщенные выходные: гостеприимный и, как всегда, обильный Киев, походы по злачным местам и по горам, а также, — главное — фестиваль «Metal East Нове Коло», часть первая, столичная, состоявшаяся в клубе «Бинго». Я была в нем впервые, и площадка понравилась. В целом — как «Репаблик», только чуть интересней по сидячим местам и расположению бара (про цены и качество пива, наверно, говорить и не нужно). Также клуб удобней для музыкантов: несколько полноценных гримерок за сценой, собственные сортиры, два выхода и, в общем, больше шансов для маневра, если, например, нет желания общаться с благодарными фэнами. Чем в нашем случае хэдлайнеры вовсе не пользовались — а, напротив, с готовностью ходили в народ, выпивали и безобразничали. Но об этом — чуть позже.

А пока — момент неприятный. Несмотря ни на раскрученный статус феста, ни на активную рекламную кампанию, ни на наличие уважаемых коллективов в хэдах, а также ценник в 700 гривен за билет, людей на фест собралось преступно мало. Человек в наивысшей точке, наверное, триста — включая небольшую команду минчан, а также обширную харьковскую группу поддержки BURSHTYN, по следам которой, как стая гиен, следовала антифа-свора, что привело к ряду разборок за задворками мероприятия. В клубе тусили музыканты М8Л8ТХ, мужики из DARK FUNERAL, активный, шумный, округлившийся с годами, но все такой же видный Виктор «Fying» Озолин — в общем, за пределами зрительного зала временами (особенно в процессе meet-n-greet) было даже интереснее, чем внутри.

Впрочем, разноплановый состав фестиваля также не оставил места для скуки: по сути, чуть «мимо» прошла лишь первая группа, SECTORIAL. Людей было совсем мало, звук как-то расфокусирован, и, несмотря на экспрессивную подачу киевлян, представивших богатый мелодиями и «фишечками» (в том числе элементами фолка) черненый дэз-метал, выступление группы быстро забылось. Возможно, потому что вторыми были живописные молодцы из BURSHTYN — и с первых же нот лишили вечер не только томности, но и надежды на светлое будущее.

Стильная, монолитная банда — визуально, в своей красно-черной пафосной статности, и музыкально: плотный, густо напитанный мелодикой блэк, то гипнотически замедляющийся, то пламенно-хваткий, запускающий «коловоротом» танцпол, над которым колдует руками и зловеще вращает глазами плечистый, лысо-бородатый фронтмен. Сказала б, мол, одни из лучших в харьковском блэке — но ведь харьковский блэк никогда не подводит. Так что скажу просто: круто! Мощно, зрелищно, качественно-фирмово.

За ними же последовал харьковский дэз — группа MUTANTER, начавшая (под названием LIMITED MUTANTER) бруталить еще в каких-то махровых 90-х, когда даже записывать ничего не было нужно: реви себе в микрофон да чеши-молоти со всей дури. В 2017-м команду реанимировали, нашли нового вокалиста, в 2018 выпустили дебютник The Limit — и теперь мужики, как умеют, выносят мозги забористым техничным дэзняком старой школы на больших и малых площадках страны. Поначалу, признаться, цепляло не сильно — однако чем дальше, тем, поддаваясь напору и фантазии точеных ритмических завихрений материала MUTANTER, хотелось их слушать еще и еще — причем, наверное, лучше даже в камерной обстановке, в наушниках, дома, чтобы оценить звуковую палитру во всем ее кровавом многообразии.

Затем же настала череда двух олдовых хэдлайнерских сетов — и, решив разнообразить течение вечера, оргкомитет из Daily Metal сделал meet-n-greet с обеими группами. Так что радостные посетители сначала осаждали дружелюбный голландский дивизион ASPHYX, а потом, после выступления IMPALED NAZARENE, имели возможность наблюдать, как разрисованные Мика сотоварищи допивают все, что не допили на сцене.

ASPHYX, высоченные, здоровенные (кроме более скромного размерами гитариста), были разговорчивы, улыбчивы и несколько помяты. Мартин выглядел так, как будто по пути в клуб попал в пчелиный рой — он же, по понятным причинам оказавшись в центре пристального внимания толпы, безостановочно что-то подписывал, улыбался в телефоны и объективы, отвечал на приветствия и комплименты. «О, блин, наконец-то девушка! — радостно констатировал он, когда я, дождавшись очереди, плюхнулась на стул рядом, — я уже думал, в Украине нет женщин!» «Я приехала из Беларуси». «Вот блин. Ну тоже неплохо!» Дальше, пообещав вломить от души дэз-метала, музыканты закончили раздачу слонов и разошлись: кто в зал, кто в гримерку, кто в сторону бара.

А на сцене тем временем стартовал беспредел. Бесовство во имя толченых копыт Люцифера. Гекатомба идолам панк-рока, дичь во имя дичи, моторпенис и стальная вагина — все вот это вот, орущее, чернушно-истошное, оголтело молотящее мимо нот, дурное, искреннее, нестареющее, пьяное и озорное, вне правил, вне игры, потому что «we are IMPALED NAZARENE and you are not, so fuck off».

Мика, глупо разрисованный (как, знаете, получает на лицо первый заснувший на пьянке), постоянно плевался, делал похабные жесты, вываливал язык и изрыгал непристойности, честя собравшихся и одновременно заигрывая — призывая что-то орать, подпевать и, конечно же, подпивать. Что успешно проделывали на сцене и он сам, и инфернально размалеванный басист (в жизни, кстати, спокойнейший морщинистый дядечка с грустными добрыми глазами), и полуголый драммер, слишком пьяный, чтобы помнить, какой трек идет за каким. Было угарно, забавно, чудовищно и, не побоюсь сказать, жесточайше. И пускай по предконцертному интервью можно было подумать, будто кое-кто притих и остепенился. Выйдя выступать, старая horny-гвардия дала такого жару, концентрированного безумия и рок-н-ролла, что чертям в аду становилось тошно и завидно. Одним словом, 666 из десяти; истый, отмороженный кайф. «Do you want total war? Yes we want total war! Do you want fucking war? Yes we want fucking war!» — обезумев, скандировал потный зал.

Ну а кому хотелось продолжить — далее финны вышли на мит-н-грит. Сначала только Мика, окруженный вдохновленной толпой (тоже, кстати, в большинстве своем в состоянии «в говнитуру») и поначалу пытавшийся отбиться от понасевших. «Ну че ты все время снимаешь? Хватит, блять, снимать!» Потом остальные — причем барабанщик к тому моменту уже в полном умате. Сидели и общались долго, в процессе потребляя литры спиртного, разливая его же, устраивая срач, борясь с кем-то на руках — в общем, в лучших традициях худших традиций. От Мики несло бухлишком и какой-то тошнотой, он веселился, хамил, вовлекался в дурацкие игры — и, в общем, трудно сказать, чем бы все завершилось, если б на сцену не вышли ASPHYX и сделали все, наконец, серьезно и жестко.

Эта группа (ну т.е. Martin van Drunen плюс те, кто пришел в двухтысячных) тридцать лет несет черепастые рваные флаги олдскульного трушного дэза, прямолинейного и упрямо-несгибаемого, словно труп в леднике Эвереста, делая свое концертное дело ожесточенно и энергично, вписывая «Pages in Blood» в длинную историю убийственных выступлений.

Видела я ASPHYX уже в третий раз, и теперь скажу точно: голландцы — все-таки гарантия крышесносного качества. Причем, выступая, безустанно колбасит вся группа — размахивая веером удивительных хайеров, делая эффектные стойки, совершая рокировки на сцене, зловеще ухмыляясь и разнося-разнося-разнося окружающее пространство в щепки и хлам. Убедительно! Мощно! Причем, есть ощущение, мужиков по-прежнему искренне прет; сей звуковой терроризм они творят от души, садистически наслаждаясь моментом и неизменно обращая зал в мош и слэм. Одним словом, финал фестиваля был убедителен — поставив, однако, не точку, а многоточие перед основным летним ивентом. На который уже скоро ждут всех!..

Благодарю оргкомитет фестивая и лично Сандру за проделанную работу и предоставленную аккредитацию, а также Юлию Мархевку за оперативный фоторепортаж, заценить который можно вот тут.