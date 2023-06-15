Kataklysm new album
15.06.2023

KATAKLYSM записали восхитительный (по версии самой группы) альбом «Goliath»

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KATAKLYSM, анонсы которого поступают из уст и усов Maurizio Iacono, никогда не скупился на похвалы самому себе. Так, предвещая августовский альбом Goliath, мужик его уже всячески расхвалил, назвал шедевром и начал промоцию с «королевского» видео на тему «Bringer Of Vengeance», запоздало — для нынешних времен — рыча «prepare for war».

С другой стороны — что подчеркивает черно-белая, приглушенная, словно архивная манера съемки — речь в песне идет о событиях довольно далеких и неактуальных: убийство короля Ричарда Львиное Сердце, потому как, однажды блуждая по библиотеке, Маурицио вместо древнеримского зала случайно попал в английский. Ну или я точно не знаю, как все было и почему — однако песня вполне себе боевик, и на предстоящих «катаклизменных» концертах, коих будет немало в этом и следующем годах, прогнозирую подпевание и танцы.

Смотрим, если еще не видели.

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