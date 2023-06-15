KATAKLYSM записали восхитительный (по версии самой группы) альбом «Goliath»Новинки и новости
KATAKLYSM, анонсы которого поступают из уст и усов Maurizio Iacono, никогда не скупился на похвалы самому себе. Так, предвещая августовский альбом Goliath, мужик его уже всячески расхвалил, назвал шедевром и начал промоцию с «королевского» видео на тему «Bringer Of Vengeance», запоздало — для нынешних времен — рыча «prepare for war».
С другой стороны — что подчеркивает черно-белая, приглушенная, словно архивная манера съемки — речь в песне идет о событиях довольно далеких и неактуальных: убийство короля Ричарда Львиное Сердце, потому как, однажды блуждая по библиотеке, Маурицио вместо древнеримского зала случайно попал в английский. Ну или я точно не знаю, как все было и почему — однако песня вполне себе боевик, и на предстоящих «катаклизменных» концертах, коих будет немало в этом и следующем годах, прогнозирую подпевание и танцы.
Смотрим, если еще не видели.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 45
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Комментарии
Anastasiya:
Продолжение: https://meduza.io/feature/2023/06/14/prokuratura-berlina-nachala-ugolovnoe-rassledovanie-protiv-frontmena-rammstein-tillya-lindemanna-ego-podozrevayut-v-seksualizirovannom-nasilii…
Андрей:
aur_s:
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aur_s:
Сергей:
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думстер-бумстер:
m8ng8l:
m8ng8l:
> «Если вы любите хэви-метал так же, как я, вам это понравится!»
Как показывает практика, после таких лозунгов выходит полная шляпа.…
коллапес:
дядьке здоровья конечно
но альбомчик…. такое себе
три трека оставил, остальное на перемотке
а от простецкой драм-машинки аж кровь из ушей пошла……
Starcross:
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