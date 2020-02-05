Канадское зверье: BENEATH THE MASSACRE возвращаются с альбомом «Fearmonger»

Что-то в Канаде однажды пошло не так (вру, конечно: как надо), и страна стала выводить топовых технарей мировой брутал-сцены. Возможно, моду и планку когда-то задали GORGUTS и CRYPTOPSY — а продолжили в конце 90-х NEURAXIS. Или просто климат такой. Как бы там ни было, троица ARCHSPIRE, BEYOND CREATION и BENEATH THE MASSACRE (+ DESPISED ICON в кадку с дэзкоровой стороны) на сегодняшний день может заменить небольшую армию: мужики молотят со столь свирепыми скоростями, что выдай им оружие, расстрельной мощи позавидует даже Рэмбо.

Хотя лирически, конечно, никакой кровожадности: как и положено технарям, и те, и другие, и третьи большей частью умничают, верещат/рычат про политику и социальщину, постправду и общественные пороки, периодически вдаваясь в научно-фантастические концепты. Если кто-то, конечно, способен разобрать слова в ритмичном фарше, разлетающемся стремительной мякотью по стенам. Стоит только включить.

BENEATH THE MASSACRE играют с 2004 года, и до 2012-го успели реализовать три полноформатных альбома. А потом как-то пропали. Занимались учебой, семейными вопросами, лечились, отдыхали, пополняли оружейные арсеналы — так что, включая трек «Rise Of The Fearmonger», написанный для альбома Fearmonger, запланированного на конец февраля 2020, соблюдайте дистанцию и осторожность: с непривычки может размолотить.