drummer dead performing
03.05.2021

Канадский барабанщик «выступил» на собственных похоронах

Блог

Иногда дань мертвым выплачивается живыми в необычных формах. Помните историю, как скелет трушного дяди любящий племянник превратил в кастомную гитару? Ну а вот в Канаде барабанщик посидел за установкой на собственных похоронах.

Компания Covenant Funeral Homes Inc. поделилась видеозаписью своеобразного прощания с усопшим драммером Brentnol McPherson, также известным как Bonny Brent. Мужик настолько любил музыку, что семья решила не укладывать его в гроб в строгом черном печальном костюме, а, напротив, нарядить в позитивное ярко-желтое и в последний разок усадить за установку, в окружении цветов и фанатов.

Не знаю, насколько уместным вы найдете все это — но нельзя не признать: бальзамировщики здорово справились со своею задачей.

Количество просмотров: 204

Читайте также:

3 комментария

  • Ігор написал(а):

    Не знаю, насколько уместным вы найдете все это — но нельзя не признать: бальзамировщики здорово справились со своею задачей.
    ———————————————————-
    Куда сложнее пришлось бы им, если бы он был при жизни саксофонистом.

    >>>
  • Polaris написал(а):

    А я-то думал, он играл на своих похоронах. Чёртовы кликбейтыhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Я вот думаю, а как они его в гроб потом упаковали? Если кремировали, то вопросов, конечно же, меньше. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *