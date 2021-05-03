Канадский барабанщик «выступил» на собственных похоронахБлог
Иногда дань мертвым выплачивается живыми в необычных формах. Помните историю, как скелет трушного дяди любящий племянник превратил в кастомную гитару? Ну а вот в Канаде барабанщик посидел за установкой на собственных похоронах.
Компания Covenant Funeral Homes Inc. поделилась видеозаписью своеобразного прощания с усопшим драммером Brentnol McPherson, также известным как Bonny Brent. Мужик настолько любил музыку, что семья решила не укладывать его в гроб в строгом черном печальном костюме, а, напротив, нарядить в позитивное ярко-желтое и в последний разок усадить за установку, в окружении цветов
и фанатов.
Не знаю, насколько уместным вы найдете все это — но нельзя не признать: бальзамировщики здорово справились со своею задачей.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 204
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Канадский барабанщик «выступил» на собственных похоронах
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Не знаю, насколько уместным вы найдете все это — но нельзя не признать: бальзамировщики здорово справились со своею задачей.
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Куда сложнее пришлось бы им, если бы он был при жизни саксофонистом.
А я-то думал, он играл на своих похоронах. Чёртовы кликбейты
Я вот думаю, а как они его в гроб потом упаковали? Если кремировали, то вопросов, конечно же, меньше.