Канадский барабанщик «выступил» на собственных похоронах

Иногда дань мертвым выплачивается живыми в необычных формах. Помните историю, как скелет трушного дяди любящий племянник превратил в кастомную гитару? Ну а вот в Канаде барабанщик посидел за установкой на собственных похоронах.

Компания Covenant Funeral Homes Inc. поделилась видеозаписью своеобразного прощания с усопшим драммером Brentnol McPherson, также известным как Bonny Brent. Мужик настолько любил музыку, что семья решила не укладывать его в гроб в строгом черном печальном костюме, а, напротив, нарядить в позитивное ярко-желтое и в последний разок усадить за установку, в окружении цветов и фанатов .

Не знаю, насколько уместным вы найдете все это — но нельзя не признать: бальзамировщики здорово справились со своею задачей.

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