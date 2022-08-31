Камбэк 2022-го: THE MARS VOLTA выпускают новый альбом

Камбэк 2022-го: THE MARS VOLTA выпускают новый альбомНовинки и новости
Прошло десять лет, и непредсказуемые прог-роковые герои THE MARS VOLTA наконец наигрались в сайд-проекты и выпустили несколько новых тем, предваряющих будущий сентябрьский, седьмой в дискографии полноформатник The Mars Volta.
В возрожденном составе, помимо Omar Rodriguez-Lopez и Cedric Bixler-Zavala, есть пара уже знакомых лиц: Eva Gardner на басу, а также брат Омара Marcel Rodiguez-Lopez на клавишах (да, в период распада группы произошло несчастье: у экс-клавишника коллектива Isaiah «Ikey» Owens, проведшего в THE MARS VOLTA все нулевые, случился инфаркт в 39-летнем возрасте — слишком ранняя и непредсказуемая смерть).
Пресс-релиз обещает «легкий уход в непривычные для группы музыкальные дали, а также ненавязчивый карибский ритмический подтекст», и, что бы это ни значило, на кону один из главных прогрессивных релизов 2022-го.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 185
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