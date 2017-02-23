Как в Беларуси играли блэк в 90-х. Вышел долгожданный ностальгический релиз OYHRA

OYHRA были в числе первых, кто начал играть блэк в Беларуси: группа появилась в Гомеле в 1995 году, записала три демо и ушла в легенды в 2000-ом. И хотя революционным музыкальный материал команды назвать сложно, ее стоит вспомнить и переслушать хотя бы за достаточно оригинальное для тех лет решение: играть скоростную агрессивную паган-чернуху на родном языке. На днях же Possession Prods в сотрудничестве Gardarika Musikk выпустили альбом-компиляцию Praź Piačory Mistyčnaha Azareńnia / Zaimhlonyja Dali Prynosiać Uspaminy, в которую вошли ранее не издававшиеся записи OYHRA, а также — в качестве истории-сопровождения — анимированное видео на песню «Kryštalovy Zamak Poŭnačy».

«Альбом Praź Piačory Mistyčnaha Azareńnia – своеобразный трибьют и концептуальное продолжение величайшего для меня на тот момент творения BURZUM Hvis Lyset Tar Oss, — говорит оставшийся в одиночестве участник коллектива Radzim (остальные ушли в конце 90-х — впрочем, смотрите видео, там все рассказывают). — Развивая концепцию Варга Викернеса о «Том, что бывало до того, как свет захватил нас, и мы устремились через Замок Мечтаний в пустоту», Praź Piačory Mistyčnaha Azareńnia может быть представлен эпиграфом: «Воспоминания сакральных знаний, навеянные предрассветными ландшафтами, устремляют душу в пещеры мистического озарения, чтобы, пройдя через пучину старости, она могла вновь воссоединиться со своими предками»…

А вот Zaimhlonyja Dali Prynosiać Uspaminy – это, скорее, собрание, составленное из мелодий разных лет и вобравшее в себя метал-кавер на до безумия обожаемую мной «Hermodr a Helferd» BURZUM с интуитивно написанным текстом».

Прослушать/скачать/купить релиз целиком можно по ссылке.