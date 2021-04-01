Как рэпер подставил Nike, выпустив кроссовки «666» с человеческой кровью

История, достойная 1 апреля, но произошедшая чуть ранее — принесшая славу и судебные иски рэперу Lil Nas X, красиво презентовавшему кроссовки Satan Shoes (сайт еще жив, полюбуйтесь — и, если верить написанному, все 666 штук уже ушли, как дети в печь) на основе Nike Air Max 97. «Кроссовки вышли 29 марта ограниченным тиражом в 666 экземпляров. В каждом пузырек воздуха в подошве заполнен каплей крови, смешанной с чернилами. Также на модель поместили бронзовую подвеску в виде пентаграммы и надпись LUKE 10:18 — отсылку к отрывку из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния».

Новинка предсказуемо вызвала ажиотаж в медиа и истерику в комментариях среди верующих, призывавших к бойкоту «найков». И уже через день Nike, открестившись от какой-либо связи со зловещей новинкой, подали в суд на помогавшую рэперу креативную компанию MSCHF за нарушение прав на товарный знак, потребовав уничтожить все кроссовки (предварительно, само собой, облив святой водой). Официальные представители подчеркнули, что не одобряли и не санкционировали выпуск Satan Shoes, а их деловой репутации был нанесен значительный ущерб, в том числе среди клиентов, «поверивших, будто Nike поддерживает сатанизм».

В тот же день Lil Nas X выпустил видео, озаглавленное как «Lil Nas X извиняется за Satan Shoes». Ролик начинается с монолога рэпера, который резко обрывается кадрами из его нового клипа «Montero», где исполнитель танцует на коленях у сатаны.

В общем… как-то так. Троллинг 666 уровня.

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