Как METALLICA составляет сетлисты. «Мы не играем один и тот же концерт дважды»

Любопытная информация поступила от боссов Spotify. Daniel Ek рассказал, что отдельные артисты запрашивают и анализируют данные о прослушиваниях Spotify, чтобы варьировать и адаптировать концертную программу к каждой локации. «Скажем, METALLICA меняют сетлист для каждого города, просматривая статистику самых популярных песен для этой местности. Значит, мы пришли к тому моменту, когда музыкант имеет возможность заранее изучить свою аудиторию, понять ее вкусы и принять важные обоснованные решения».

Впрочем, Ларс Ульрих загонялся по теме сетлистов задолго до Spotify (сервис ему просто облегчил задачу). Лет примерно 15 назад он принял за правило: группа не будет играть одинаковых сейшнов. Так, собираясь в тот или иной город, Ларс поднимал статистику: бывала ли команда в этой местности ранее (и если да — с чем именно), какие песни METALLICA чаще всего звучат на местных радиостанциях и т.д.

Правило два: чтобы каждая аудитория получила уникальный опыт, поменяй в сетлисте от концерта к концерту 6-8 песен.

«Конечно, есть темы, которые мы обязаны играть, — говорит музыкант, — но все остальное я стараюсь разнообразить. Мы не играем один и тот же концерт дважды, — и, конечно, возвращаясь в какой-нибудь город, всегда подбираем другую программу».

И, кстати, раз уж речь зашла о METALLICA… Помните ли вы, что 35 лет тому назад вышел первенец Kill ‘Em All?