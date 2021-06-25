Как метал-сообщество отреагировало на приговор Лесли Найфу

Как метал-сообщество отреагировало на приговор Лесли НайфуБлог
Новости о приговоре Ножу из GODS GOWER разлетелись по метал-миру. Беларуская музыкальная и околомузыкальная тусовка высказалась в манифесте поддержки на дружественном портале Shakal.today, а мировая общественность поделилась материалом, опубликованным loudwire.
Разместил статью также Ultimate guitar.
Отозвался сайт Tone Deaf.
Поофигевали также пользователи Reddit.
Из комментариев
..Трудовой лагерь за то, что назвал госчиновника свиньей? В свободных странах из этого вырос целый музыкальный жанр…
..Такое ощущение, что беларуские чиновники слишком возбудимые или сумасшедшие неженки-белоснежки.
..Беларусь всегда практиковала фашизм в отношении свободы слова — или все резко испортилось? То есть я в курсе про Лукашенко, но трудно себе было представить, что человека отсылают в трудовой лагерь за оскорбление политика.
(в ответ предыдущему автору) ..В принципе, так было всегда — и те, кто выступал против Луки в течение 27 лет, пропали, были убиты, попали в тюрьму или оказались в изгнании. Но до 2020 репрессии были более фокусными, так как градус общественного недовольства был невысок. Режим не чувствовал опасности — и считал, что, скажем, заткнуть рот журналистам будет достаточно. Сейчас же недовольство стало массовым, и репрессии бьют не разбирая, по всем сразу. То есть как при Сталине, но пока без массовых расстрелов.
..Мы говорили братьям с самого начала: мирный протест будет подавлен. И сейчас с сожалением наблюдаем, как «чьік-чьірьік» разыгрывает диктаторские козыри. Грустная история.
..У беларуских чиновников и судей уровень сознания борова.
..Ничего себе, в некоторых местах все еще 1939 год!
..Гомель — так же называется мой родной город в Канаде, так сказать, «побратим», и читая это, прям хочется бежать к мэру с воплями: «НУ ЧТО Ж ТАКОЕ, БЛЯТЬ?» Не важно, из какой вы страны или какой партии принадлежите. Если вы избранный народом чиновник — никакой комментарий, никакая угроза, в том числе и прямая угроза вашей жизни, не должна стоить человеку свободы. Правые или левые, все должны быть едины в вопросе свободы слова — а также позволять критиковать правительство, не беспокоясь о возможном аресте за это.
..Исходя из результатов, Новожилов прав! Соловей и правда не разумнее борова!
..Беларусь определенно ближе к Советскому Союзу, чем даже Россия. Именно поэтому международное сообщество поддерживает тамошние антиправительственные протесты. Нам здесь на Западе легко кричать об «авторитаризме», когда власти запрещают, условно говоря, ссать по углам. Но это не идет НИ В КАКОЕ СРАВНЕНИЕ с тем, что творится в странах вроде Беларуси.
..Коммунисты остаются коммунистами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 619
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Как метал-сообщество отреагировало на приговор Лесли Найфу
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»..Коммунисты остаются коммунистами.»
Не сказал бы.Методы подавления уже ни те.Всё стало несравнимо жёстче, безапеляционнее, и сильно смахивает на то что происходило в Чили во времена правления пиночета (имя сознательно не упоминаю с большой заглавной буквы)-‘Председатель Правительственной хунты Чили (1973—1981).Имеет место быть абсолютная,откровенно уже шизофреническая вседозволенность рейха (зачеркнуто)верхушки.Если начнутся расстрелы прямо на улицах- это уже не удивит никого.И НИКТО не поможет.Не поможет ТАК КАК НАДО,чтобы эта самая пресловутая ‘помощь’ возымела успех.НИКТО не поможет.Тупик блять? Безвинный рохля-музыкант в одночасье превратился в политдеятеля.А он ни ухом ни рылом-мимо проходил,за хлебушком.
А будет вот что; из-за границы,с безопасного расстояния будут ойкать-вещать ‘смелые’ граждане,политики будут наперебой пиарится на ТЕМЕ ( переливая из пустого в порожнее на разные лады),журналисты продолжат испражняться в красноречии…И не изменится ровным счётом ни хера.
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Когда читаю разоблачительные,гневные,не стеснённые в выражениях посты-сразу понимаю откуда идёт вещание.Писатель сидит за кордоном на тёплой печке.Один крендель аж накатал весьма красивый текстик( кажется на предыдущем по этой теме блоге),где обозвал своих соплеменников жалкими рабами…пиздёныш видно ни разу не пробовал штурмануть голой жопой танк.Да и ни к чему ему это.Крысе тепло и комфортно где-нибудь в Германии.И кегебе не станет его излавливать и организовывать спецоперации по его захвату.Так и живём бля.А нож сидит,и пол страны сидит,и я сяду если не заткнусь.Не не Карибах обретаюсь знаете ли.
Хоть бы рука отнялась что ли…или клава сгорела-доиграюсь ведь!
Вот со всех сторон идёт ОР о ‘помощи’.Одному гаду заморозили счета,второму въезд запретили,третьего ‘разоблачили’,у четвёртого конфетку отняли…мне смешно!Ощущение что присутствуешь на утреннике в дурдоме.Эти господа сами понимают что несут околесицу? И всё это преподносится с крайне серьёзным видом,чуть не под флагом ‘мы таки спасли мир!’…А ДЕЙСТВЕННАЯ и НАСТОЯЩАЯ помощь- это ввод войск НАТО.И об этом очевидном даже для дауна моменте старательно умалчивают и журналисты и политологи…и остальные говнюки-‘разоблачители’.А вы знаете что означает ввод войск? При раскладе на ТЕКУЩИЙ день это всего-навсего третья мировая война.И кто же на это пойдёт? Так что будем плакать в жилетки,жрать на кухнях горькую и сидеть на нарах.Аминь.
Добавлю в тему к написанному GastriT-ом. Меня всегда умиляли эти глашатаи и борцы за идеи коммунизма, маоизма, сталинизма и прочие анти…, сидящие на сытом и обеспеченном западе и глорящих за всю эту муйню, в принципе толком не представляя что это на самом деле. Не представляя что такое гражданская война, продразверстка, сталинские чистки, империя ГУЛАГА, подавление всяческого инакомыслия, расстрелы без суда и следствия, миллионы убитых и замученных в застенках и лагерях, миллионы поломанных судеб, уничтожение генофонда целых народов! И это в принципе мы видим у нас и сейчас и то ли еще будет.
Листая цитатник какого-нибудь мао, и бренчя на гитарке какие-нибудь злободневные песенки о несовершенстве Вашего мира, клеймя позорм и всякими нехорошими словами «эту вашу гребанную дермакратию» и раздавая пощечины своим президентам, вы прекрасно знаете, что вам за это ничего ни будет, но не забывайте что это одно из завоеваний «этой гребанной дермакратии».
ukko (у)
Согласен,хотя это немножечко ‘отклонение от темы Ножа и безнаказанном произволе хунты’.Но вот насчёт того что остался-де ещё некий говно…(опечатка)генофонд-не знаю даже.Возможно он есть в тех странах где не было кобы и сифилитика-ильича (что выжгли его в рашке до тла).Ты давно на наших заплёванных улицах слышал внятную речь на русском языке? Я в детстве.И слабо уже её помню…Мат,переиначенная тюремная ‘феня’ и исковерканные англйские словеса…в основном производные от кокни слэнга.Английского (а ровно как китайского,испанского и прочих тут не ведают).Тут давно забыли СВОЙ.Так о каком,в ЖОПУ ‘генофонде’ мы беседуем? Тут ведь ‘wow’ и ‘пошёл на хуй’-две основные составляющие и связующие же.Ты выйди, и наугад спроси кто такой Некрасов.Если не получишь в морду,то считай что нарвался на интеллигента.
да, к сожалению так и есть. ну, а возвращаясь к нашему «ножику», что тут скажешь…у нас нынче за носки не того цвета (!!! носки Карл, носки!!!) задерживают!!! причем не факт, что тот кто их одел, делал это «целенаправленно, нагло и цинично», ну то есть говоря по человечески специально (это для тех кто не в теме, как у нас тут сейчас). А тут целое оскорбление, целого чиновника, хорошо что не пожизненное…пока еще…
Держись мужик, что тут еще сказать!!!
ukko написал(а):
да, к сожалению так и есть. ну, а возвращаясь к нашему «ножику», что тут скажешь…у нас нынче за носки не того цвета (!!! носки Карл, носки!!!) задерживают!!! причем не факт, что тот кто их одел, делал это «целенаправленно, нагло и цинично», ну то есть говоря по человечески специально (это для тех кто не в теме, как у нас тут сейчас). А тут целое оскорбление, целого чиновника, хорошо что не пожизненное…пока еще…
Держись мужик, что тут еще сказать!!!
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А мне проще-я летом вынужден разгуливать без носков.И без…пропустим это,подумают ещё чего.Белая майка Motorhead да шорты.Жара такая что хоть кожу свою сдирай.’держусь’ брат-все мы вынуждены ‘держаться’.Главное штоба у заморских ‘патриотов’ были ровно острижены газоны..а нам хуль? Нам не привыкать.Помнишь такую поговорку ‘то что нас не убивает-делает нас сильнее’? И тебе удачи.
P,S, А при выборе цвета одежды будь предельно осторожен.Ни то чтобы я был законодателем моды,но самые популярные цвета в Мордоре-коричневый,серый и чёрный.Ну,как шёрстка у крыс,или лагерный бушлат.Недавно меня угораздило шагнуть в метро в сиреневой майке с Мэрилин Монро…был шмон документов и всеобщее презрение в вагоне.Многолетний и планомерный террор даёт плоды спустя поколение.Это уже в крови.Человек не должен выделяться на фоне асфальта,но обязан сливаться с грязью образуя с ней некое…единое целое.Вот тогда блять и будет гармония человека с природой по-мордорски.( это я о модных тенденциях в этом сезоне…и о предстоящих тоже).
Кстати, Ножика уже признали политзаключенным?
Eum написал(а):
Кстати, Ножика уже признали политзаключенным?
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Не признали и не признают,ибо на бумаге имеет место ‘оскорбление’.
Интересно (а хуль там собственно интересного уже?)что недавно в татарстане ублюдок перестрелял чуть не пол-школы.Так вот предварительно он выложил себя в экипировке и со стволом в сети.Абсолютно прозрачно изложил свои намерения-иду мол убивать…Количество просмотров зашкаливало,и уверен что его читали и представители структур.Ни одна блядь не отреагировала и уж тем паче не приехала! Чувак зарядил ствол,поправил на морде маску и преспокойно двинул на мокруху.Но вот стоит вам лишь написать что ‘некий депутат вор,коррупционер и сука’-можете засекать время.Желательно уже иметь приготовленный,на видном месте мешок с сухарями.Нож лишь написал.И даже без мата и прочих ‘тяжелых’ моментов…Ну штраф бля + публичные извинения…трояк!Да за убой столько дают ( с плюсом ). ‘Процесс’ сфабрикован, и уже не является банальной мелкой дрязгой.Поэтому где то выше я и написал что Нож нонче политдеятель…ну или политзаключённый,как кому угодно.