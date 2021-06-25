Как метал-сообщество отреагировало на приговор Лесли Найфу

Новости о приговоре Ножу из GODS GOWER разлетелись по метал-миру. Беларуская музыкальная и околомузыкальная тусовка высказалась в манифесте поддержки на дружественном портале Shakal.today, а мировая общественность поделилась материалом, опубликованным loudwire.

Разместил статью также Ultimate guitar.

Отозвался сайт Tone Deaf.

Поофигевали также пользователи Reddit.

Из комментариев

..Трудовой лагерь за то, что назвал госчиновника свиньей? В свободных странах из этого вырос целый музыкальный жанр…

..Такое ощущение, что беларуские чиновники слишком возбудимые или сумасшедшие неженки-белоснежки.

..Беларусь всегда практиковала фашизм в отношении свободы слова — или все резко испортилось? То есть я в курсе про Лукашенко, но трудно себе было представить, что человека отсылают в трудовой лагерь за оскорбление политика.

(в ответ предыдущему автору) ..В принципе, так было всегда — и те, кто выступал против Луки в течение 27 лет, пропали, были убиты, попали в тюрьму или оказались в изгнании. Но до 2020 репрессии были более фокусными, так как градус общественного недовольства был невысок. Режим не чувствовал опасности — и считал, что, скажем, заткнуть рот журналистам будет достаточно. Сейчас же недовольство стало массовым, и репрессии бьют не разбирая, по всем сразу. То есть как при Сталине, но пока без массовых расстрелов.

..Мы говорили братьям с самого начала: мирный протест будет подавлен. И сейчас с сожалением наблюдаем, как «чьік-чьірьік» разыгрывает диктаторские козыри. Грустная история.

..У беларуских чиновников и судей уровень сознания борова.

..Ничего себе, в некоторых местах все еще 1939 год!

..Гомель — так же называется мой родной город в Канаде, так сказать, «побратим», и читая это, прям хочется бежать к мэру с воплями: «НУ ЧТО Ж ТАКОЕ, БЛЯТЬ?» Не важно, из какой вы страны или какой партии принадлежите. Если вы избранный народом чиновник — никакой комментарий, никакая угроза, в том числе и прямая угроза вашей жизни, не должна стоить человеку свободы. Правые или левые, все должны быть едины в вопросе свободы слова — а также позволять критиковать правительство, не беспокоясь о возможном аресте за это.

..Исходя из результатов, Новожилов прав! Соловей и правда не разумнее борова!

..Беларусь определенно ближе к Советскому Союзу, чем даже Россия. Именно поэтому международное сообщество поддерживает тамошние антиправительственные протесты. Нам здесь на Западе легко кричать об «авторитаризме», когда власти запрещают, условно говоря, ссать по углам. Но это не идет НИ В КАКОЕ СРАВНЕНИЕ с тем, что творится в странах вроде Беларуси.

..Коммунисты остаются коммунистами.