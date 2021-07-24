«Как DEAFHEAVEN, только лучше». Смотрим новый клип датской группы MØL

«Как DEAFHEAVEN, только лучше». Смотрим новый клип датской группы MØLНовинки и новости
В этом августе у любимцев экстрим-пост-метал сцены DEAFHEAVEN выходит новый альбом Infinite Granite — и пока, честно говоря, ожидания такие себе. Судя по первым синглам, группа сделала ставку на чистые вокалы, и… ээээ… это не самая их сильная сторона. Однако есть альтернатива!
Датчане MØL (да-да, в этих дурацких цветастых рубашках), которых после нескольких миников прибрали Nuclear Blast (в 2018-м там вышел дебютный альбом Jord) на эту осень подготовили второй лонгплей Diorama, и вот у них как раз-таки все гармонично, и с вокалами, и с пропорциями, в котором в атмосферно-ядреной музыке коллектива с интенсивностью эмоционального шторма смешались ярость, техничность и, как ни странно, blackgaze-овая мечтательная фантазийность.
В общем, неплохо (кроме рубашек), модненько, современно — будет смысл заценить целиком, когда выйдет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
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Ну да,от дяденек в гавайских рубашечках хорошего ждать не приходится-так и вышло.Беда какая то…хотел было вывести слово ‘пиздец’,но не позволило воспитание.