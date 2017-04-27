К истокам. VINTERSORG выпускает «Till Fjälls», часть два

Till fjälls («В горы») — назывался легендарный альбом Винтерзорга 1998 года, когда норвежские деревья были необычайно зелены, а сам голосистый маэстро, не мечтая о BORKNAGAR’овской славе, записывал мрачные фолк-метал шедевры. С тех пор минула, кажется вечность — и вот ностальгии ли ради, или просто для души, Andreas Hedlund решил издать Till Fjälls Del II, отбросив кружева прогрессивных наворотов и сложных лирических концептов.

«Никаких космических «загонов», никаких прогрессив-метал упражнений — только природа в ее искренней первозданности, только пронизанный горным холодом мистицизм, нордический фольклор, смешанный с эпическим блэком. Мелодичный и жестский, возвращающий к огнедышащим 90-м — сквозь призму 2017».

Двойной тринадцатипесенный альбом выйдет на Napalm Records в последний день июня — ну а пока нам предлагают лирик-видео на тему «Fjällets Mäktiga Mur». И, сами понимаете, отказать невозможно.