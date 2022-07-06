Jerome Reuter (ROME) дал благотворительный концерт во Львове

Безусловно, абсолютное большинство музыкантов поддерживают Украину — кто словами, кто делом — но Jerome Reuter, лидер неофолк-проекта ROME, во всем этом проявил невероятную смелость и, оставив безопасный солнечный Люксембург, приехал и дал вчера благотворительный концерт во Львове. Это, конечно, очень круто. Стрим можно посмотреть ниже.

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