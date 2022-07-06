Jerome Reuter (ROME) дал благотворительный концерт во Львове

06.07.2022
Jerome Reuter (ROME) дал благотворительный концерт во ЛьвовеБлог
Безусловно, абсолютное большинство музыкантов поддерживают Украину — кто словами, кто делом — но Jerome Reuter, лидер неофолк-проекта ROME, во всем этом проявил невероятную смелость и, оставив безопасный солнечный Люксембург, приехал и дал вчера благотворительный концерт во Львове. Это, конечно, очень круто. Стрим можно посмотреть ниже.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 193
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Комментарии
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Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.
Merzbow написал(а):
Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
Я Это называю «Синдром Робба Флинна»
Так в чем противоречия? Любит он Украину и хочет помочь. Или если человек не фанат по LGBT, он автоматически становится сторонником путлера?
Merzbow написал(а):
Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.
Мода сейчас такая. Предыдущие полгода была мода бояццо ковидлы, а сейчас мода поддерживать Украину. Я раньше имел иллюзии, что это только у нас в постсовке народ такие валенки, а в западной Европе люди больше ценят гражданские свободы. А оказалось нифига. Большинство хором поддержало принудительное закалывание, ношение намордников и травлю т. н. антиваксеров. Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.
Зануда написал(а):
Так в чем противоречия? Любит он Украину и хочет помочь. Или если человек не фанат по LGBT, он автоматически становится сторонником путлера?
Та это тут причём? Он щас толерантный по полной программе. А раньше такой нетерпимый был. Стукач и подстрекатель. В его «славной» биографии много позорных событий
Люди меняются
Другой Александр написал(а):
Merzbow написал(а):
Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.
Мода сейчас такая. Предыдущие полгода была мода бояццо ковидлы, а сейчас мода поддерживать Украину. Я раньше имел иллюзии, что это только у нас в постсовке народ такие валенки, а в западной Европе люди больше ценят гражданские свободы. А оказалось нифига. Большинство хором поддержало принудительное закалывание, ношение намордников и травлю т. н. антиваксеров. Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.
Ахахаха, так ты еще и антиваксер. Класс. Шикарный ты экземпляр.
Слушай, ну чисто теоретически, тебе никогда не приходило в голову, что люди вокруг в основном адекватные, а валенок как раз-таки ты? Ну хоть на секунду задумывался о таком когда-нибудь? Не?
Писюн с глазами написал(а):
Другой Александр написал(а):
Merzbow написал(а):
Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.
Мода сейчас такая. Предыдущие полгода была мода бояццо ковидлы, а сейчас мода поддерживать Украину. Я раньше имел иллюзии, что это только у нас в постсовке народ такие валенки, а в западной Европе люди больше ценят гражданские свободы. А оказалось нифига. Большинство хором поддержало принудительное закалывание, ношение намордников и травлю т. н. антиваксеров. Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.
Ахахаха, так ты еще и антиваксер. Класс. Шикарный ты экземпляр.
Слушай, ну чисто теоретически, тебе никогда не приходило в голову, что люди вокруг в основном адекватные, а валенок как раз-таки ты? Ну хоть на секунду задумывался о таком когда-нибудь? Не?
Да, я знаю что я шикарен, спасибо Нет, не «антиваксер». Все прививки, которые мне на самом деле нужны были, я делал. По своему усмотрению, а не потому что кото-то это решил за меня. По последнему вопросу. Да часто задумываюсь прав/неправ я. Чаще всего убеждаюсь в своей правоте.
Другой Александр написал(а):
Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.
ЗЫ
А в нынешней истерии венгры самые адекватные. Респект Орбану