ROME Jerome Reuter live
06.07.2022

Jerome Reuter (ROME) дал благотворительный концерт во Львове

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Безусловно, абсолютное большинство музыкантов поддерживают Украину — кто словами, кто делом — но Jerome Reuter, лидер неофолк-проекта ROME, во всем этом проявил невероятную смелость и, оставив безопасный солнечный Люксембург, приехал и дал вчера благотворительный концерт во Львове. Это, конечно, очень круто. Стрим можно посмотреть ниже.

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9 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
    Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
    С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.

    >>>
  • Александр написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
    Я Это называю «Синдром Робба Флинна»

    >>>
  • Зануда написал(а):

    Так в чем противоречия? Любит он Украину и хочет помочь. Или если человек не фанат по LGBT, он автоматически становится сторонником путлера?

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
    Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
    С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.
    Мода сейчас такая. Предыдущие полгода была мода бояццо ковидлы, а сейчас мода поддерживать Украину. Я раньше имел иллюзии, что это только у нас в постсовке народ такие валенки, а в западной Европе люди больше ценят гражданские свободы. А оказалось нифига. Большинство хором поддержало принудительное закалывание, ношение намордников и травлю т. н. антиваксеров. Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Зануда написал(а):
    Так в чем противоречия? Любит он Украину и хочет помочь. Или если человек не фанат по LGBT, он автоматически становится сторонником путлера?
    Та это тут причём? Он щас толерантный по полной программе. А раньше такой нетерпимый был. Стукач и подстрекатель. В его «славной» биографии много позорных событий

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  • Зануда написал(а):

    Люди меняются http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
    Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
    С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.
    Мода сейчас такая. Предыдущие полгода была мода бояццо ковидлы, а сейчас мода поддерживать Украину. Я раньше имел иллюзии, что это только у нас в постсовке народ такие валенки, а в западной Европе люди больше ценят гражданские свободы. А оказалось нифига. Большинство хором поддержало принудительное закалывание, ношение намордников и травлю т. н. антиваксеров. Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.
    Ахахаха, так ты еще и антиваксер. Класс. Шикарный ты экземпляр.
    Слушай, ну чисто теоретически, тебе никогда не приходило в голову, что люди вокруг в основном адекватные, а валенок как раз-таки ты? Ну хоть на секунду задумывался о таком когда-нибудь? Не?

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Другой Александр написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Какая же лицемерная гнида этот Джером. В молодые годы зиговал и пел про уничтожение гейпарадов, а сейчас заделался пацифистом.
    Козлина, которая подрывала и призывала к бойкоту разные «неправильные» команды типа Spreu & Weisen или Von Thronstahl, сейчас выступает борцуном за мир и свободу.
    С другой стороны чего удивляться, неофолкеры в большинстве своём лицемерны, меняют взгляды как носки.
    Мода сейчас такая. Предыдущие полгода была мода бояццо ковидлы, а сейчас мода поддерживать Украину. Я раньше имел иллюзии, что это только у нас в постсовке народ такие валенки, а в западной Европе люди больше ценят гражданские свободы. А оказалось нифига. Большинство хором поддержало принудительное закалывание, ношение намордников и травлю т. н. антиваксеров. Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.
    Ахахаха, так ты еще и антиваксер. Класс. Шикарный ты экземпляр.
    Слушай, ну чисто теоретически, тебе никогда не приходило в голову, что люди вокруг в основном адекватные, а валенок как раз-таки ты? Ну хоть на секунду задумывался о таком когда-нибудь? Не?
    Да, я знаю что я шикарен, спасибоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif Нет, не «антиваксер». Все прививки, которые мне на самом деле нужны были, я делал. По своему усмотрению, а не потому что кото-то это решил за меня. По последнему вопросу. Да часто задумываюсь прав/неправ я. Чаще всего убеждаюсь в своей правоте.

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Из всех только шведы оказались более-менее адекватными.
    ЗЫ
    А в нынешней истерии венгры самые адекватные. Респект Орбануhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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