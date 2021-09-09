lucid David Ellefson
09.09.2021

Изгнанный из MEGADETH David Ellefson показал песню нового проекта

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David Ellefson решил не ждать, пока утихнут порно-страсти вокруг его имени (а еще внимательный человек заметит на фото, что обручальное кольцо по-прежнему на его пальце!) и анонсировал новый проект. Новая группа называется THE LUCID, играет хардрок; в состав также входят вокалист Vinnie Dombroski (SPONGE), гитарист Drew Fortier и драммер Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY). Дебютный альбом появится в октябре, а открывающий трек «Maggot Wind» уже выпущен в виде сингла. Несмотря на броское название, там не грайндкор (а зря!).

Ellefson: «Офигенно круто было записывать музыку с этими ребятами — и параллельно исследовать новые музыкальные горизонты… немного выйти за стилистические рамки того, что мы до сих пор делали в своих музыкальных карьерах. Работать вместе оказалось легко, мы быстро нашли общий язык — что всегда удивительно, когда берешься что-то делать с новыми музыкантами. И мне не терпится показать слушателям, что у нас получилось!»

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