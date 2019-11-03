Из SATURNUS ушли гитаристы, ближайшие концерты отменены

С осенним сезоном начались обострения, искания и хождения. Так, после внезапного исхода исторического состава CHILDREN OF BODOM стало известно, что, к примеру, из SATURNUS ушли гитаристы — ну или, скорее, их выгнали. По причине для думера оскорбительной: слишком медленно пишут музыку!

«С тяжелым сердцем мы отменяем все концерты, — написала команда. — Знаете, группа SATURNUS известна не слишком торопливым темпом написания альбомов. У каждого в коллективе есть четко обозначенная роль — кто что делает. И не секрет, что основным композитором и аранжировщиком был Rune Stiassny. Но… сейчас мы оказались в ситуации, когда со времени выхода последнего релиза прошло 8 лет, а мы все еще далеки от завершения работы над следующим.

Так, было принято решение: Руне более не является частью SATURNUS. Он не справляется с ролью, на которую был нанят в 2008 году. Кроме того, некоторое время назад о решении уйти сообщил второй гитарист, Martin Steene, и мы его отпускаем, пожелав успехов в будущих начинаниях и поблагодарив за профеcсиональное отношение к делу на сцене и вне ее. А мы опять ищем новых музыкантов»…

Такой вот осенний дум, господа! Что же дальше-то, дальше?