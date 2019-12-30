Из MARDUK ушел Magnus «Devo» Andersson

Второй исход из MARDUK за год, на этот раз значительный. Если смену барабанщика многие и не заметили — уж больно часто они меняются — то гитарист/басист Magnus «Devo» Andersson был все же важной частью команды. И ушел из нее под конец года, коротко и сухо попрощавшись в фэйсбуке.

magnus-devo-andersson«После 17 лет в коллективе, 70 посещенных стран и почти 900 концертов, я решил уйти из MARDUK. Собираюсь сконцентрироваться на студийной работе. (Магнус — звукорежиссер и продюсер в Endarker Studio — прим.авт.) И желаю оставшимся участникам удачи в будущем».

Морган (теперь он единственный причастный к команде с 90-х) пока никак не прокомментировал уход Дево — ибо занят промоцией релиза DEATH WOLF, да и вообще устал в 2019-м отвечать на вопросы о текучке в составе.

«Ничто не длится вечно, — говорил он, отправив барабанщика Fredrik Widigs продолжать карьеру архитектора, — в каких-то бандах состав более стабилен, в каких-то нет. У нас так получается, наверно, потому что активно гастролируем. И тяжело работаем. Мы преданы тому, что делаем, я верю в то, чем занимаюсь, — и, думаю, в жизни это главное. Так что когда драммер сказал, что намерен сконцентрироваться на архитектуре, я ответил, мол, ок. Люди приходят и уходят. У всех свои приоритеты.

А лично я сфокусирован на MARDUK. Это моя жизнь, была и остается, несмотря на перемены. За годы мы отыграли, наверное, полторы тысячи концертов, записали 14 альбомов, проникли на самые разные территории. Не все способны это выдержать. Это, знаете, как в браке».

В этом году MARDUK зачем-то выпустили живой EP Winged Death 1993 — после живого EP Panzer Division Live прошлого года. Может, просто показать, что еще живы.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Merzbow 30.12.2019 в 08:28

    Devo ещё на гитаре в Мардуке играл в 90-х. Пускай реанимирует Overflash

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  2. Ad Noctum 30.12.2019 в 12:29

    Э-эх. Ещё 20-ого декабря видел его на концерте. Но Мардук всегда был командой именно Хокансона.

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