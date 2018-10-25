Из AGORAPHOBIC NOSEBLEED ушла вокалистка: «Я устала от издевательств коллег-мужиков»

Kat Katz, в течение последних 11 лет служившая вокалисткой AGORAPHOBIC NOSEBLEED (точнее, одной из трех голосов AN), ушла из банды, обиженно бросив, что причиной стали издевательства со стороны коллег-мужчин. Т.е. та же самая история, что раньше случилась с ней в группе SALOME.

Agoraphobic Nosebleed «Я устала от всего этого. SALOME, а теперь AGORAPHOBIC NOSEBLEED. Надеюсь найти группу, музыканты которой будут меня уважать и относиться как к равной».

AGORAPHOBIC NOSEBLEED подтвердили информацию на официальной странице, сказав, что в корне недоразумений оказался стиль внутриколлективного общения. Так что вокалы в AN пока остаются только мужские.

, рубрика(и): Быстрые новости

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