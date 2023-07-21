Июньский подгон. Альбом SCAR SYMMETRY «The Singularity Phase II – Xenotaph»Блог
Составляя списки для альбомов полугодия, поняла, что упустила представление довольно любопытного диска, с которым SCAR SYMMETRY в июне прервали свое почти десятилетнее молчание. Альбом называется The Singularity (Phase II: Xenotaph), и в известном смысле продолжает тему The Singularity (Phase I: Neohumanity) 2014 года — в более тяжелом и сочном музыкальном оформлении, научно-фантастической лирикой и хрестоматийно зелеными пришельцами в клипе не титульную вещь.
Мудреный мелодэз, прог-метал, прог-рок, арт-рок, грув, эпические массивные припевы — в музыке SCAR SYMMETRY происходит много всего и сразу, не стесняясь кроссжанровых переплетений и вбросов, однако слушается органично и просто, ибо, миксуя стили и подходы, перекручивая мелодии и ритмы, шведы всегда умели подцепить метким хуком, запоминающимся вокальным выходом — или вот как тут, в завершающей релиз теме «Xenotaph», грандиозным хором из 233 человек, в котором участвовали как друзья-знакомые группы, так и фэны со всего мира, так что, собрав записи воедино, музыканты, как паззл, совмещали в студии тысячи вокальных треков.
Ксеноморфы… то есть ксенотафы должны быть довольны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 72
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Июньский подгон. Альбом SCAR SYMMETRY «The Singularity Phase II – Xenotaph»
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Комментарии
Vivaldi Death:
‘Ксеноморфы… то есть ксенотафы должны быть довольны
Жаль что всего того хора один ‘ЭЙ’на заднем плане.А так-да.На планете Xenotaph нонче праздник.С шествиями,зеленым …
Хеймс Джетфилд:
Это вообще метал?? Ноль (0) соло на гитаре, никакого там запила крутого, че-то на волынке играет, и что это круто? Или это новомодный не фолк, но и не дез?
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Vivaldi Death:
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Vivaldi Death:
Anastasiya написал(а):
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Anastasiya:
Vivaldi Death написал(а):
»или вдохновлялся черепушкой своего покойного родителя »
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Vivaldi Death:
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Бездарнейшее враньё!Заполучить ГОЛОВУ покойника и при этом не сесть-невозможно.И было невозможно ещё д�…
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Ukko:
apophis73:
абсолютная херня не имеющая ничего общего с атеистом…хорошо,что название выбрали другое.…
‘Ксеноморфы… то есть ксенотафы должны быть довольны
Жаль что всего того хора один ‘ЭЙ’на заднем плане.А так-да.На планете Xenotaph нонче праздник.С шествиями,зеленым попкорном и возлияниями.Главное чтобы не перепились и не прилетели безобразить у меня над домом.Мне тоже понравилось.Хотя и не любитель sympho death с его вставками чистого вокала. Гитарка интересная,эпично и атмосферно!