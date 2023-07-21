SCAR SYMMETRY
21.07.2023

Июньский подгон. Альбом SCAR SYMMETRY «The Singularity Phase II – Xenotaph»

Блог

Составляя списки для альбомов полугодия, поняла, что упустила представление довольно любопытного диска, с которым SCAR SYMMETRY в июне прервали свое почти десятилетнее молчание. Альбом называется The Singularity (Phase II: Xenotaph), и в известном смысле продолжает тему The Singularity (Phase I: Neohumanity) 2014 года — в более тяжелом и сочном музыкальном оформлении, научно-фантастической лирикой и хрестоматийно зелеными пришельцами в клипе не титульную вещь.

Мудреный мелодэз, прог-метал, прог-рок, арт-рок, грув, эпические массивные припевы — в музыке SCAR SYMMETRY происходит много всего и сразу, не стесняясь кроссжанровых переплетений и вбросов, однако слушается органично и просто, ибо, миксуя стили и подходы, перекручивая мелодии и ритмы, шведы всегда умели подцепить метким хуком, запоминающимся вокальным выходом — или вот как тут, в завершающей релиз теме «Xenotaph», грандиозным хором из 233 человек, в котором участвовали как друзья-знакомые группы, так и фэны со всего мира, так что, собрав записи воедино, музыканты, как паззл, совмещали в студии тысячи вокальных треков.

Ксеноморфы… то есть ксенотафы должны быть довольны.

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1 comment

  • Vivaldi Death написал(а):

    ‘Ксеноморфы… то есть ксенотафы должны быть довольны

    Жаль что всего того хора один ‘ЭЙ’на заднем плане.А так-да.На планете Xenotaph нонче праздник.С шествиями,зеленым попкорном и возлияниями.Главное чтобы не перепились и не прилетели безобразить у меня над домом.Мне тоже понравилось.Хотя и не любитель sympho death с его вставками чистого вокала. Гитарка интересная,эпично и атмосферно!

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