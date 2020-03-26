«It’s the End of the World as We Know It» и другие хиты Апокалипсиса

Если искусство зеркально отражает действительность, то от Billboard останутся, как сценарий, хроники сегодняшних дней. Так, невероятную популярность внезапно обрел хит R.E.M. 87 года «It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)». Эта песня («World»), занимавшая в хит-параде Mainstream Rock Songs 16 место в 1987 году и 69 в Billboard Hot 100 в 1988-ом, снова вернулась в чартовый строй. За последние дни только в США количество стримов достигло 1.7 миллиона!

its the end of the world as we know itХит Gloria Gaynor «I Will Survive» 1979 года (тогда он висел на первом месте в Hot 100 три недели подряд), приемлемый, в принципе, для любой непростой ситуации, получил 3.4 миллиона новых прослушиваний.

DISTURBED «Down With The Sickness» — цифровые продажи выросли на 1000, стримы — на 2.6 миллиона.
Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign «Work From Home» — стримы в США составили 1.2 млн.
Tim Heidecker «Work From Home» — 7 000 прослушиваний.
THE KNACK «My Sharona» (за то, что рифмуется со словом «corona») — 1 000 проданных загрузок, + 1.1 млн. онлайн-стримов.
«Weird Al» Yankovic «My Bologna» (пародия на песню THE KNACK) — 24 000 новых стримов.
SHWAYZE «Corona And Lime» — 161 000 новых стримов.
THE MINUTEMEN «Corona» — плюс 122 000 к количеству прослушиваний.
JOY DIVISION «Isolation» — плюс 63 000 стримов.
AT THE DRIVE-IN «Quarantined» — плюс 7 000 стримов.

За небольшим исключением саундтрек, конечно, полная фигня, так что предлагаю получше.

А еще в тульской области оперативно появилcя проект COVID-19, выпустивший EP We All Die.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. BiOMeX 26.03.2020 в 10:10

    The Knack, полагаю, в шоке. Никогда такого не было — и вот ОПЯТЬ! ;)

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