Итоги 2020-го. Американская жизнь в эпоху ковида и андеграунда

До 2021-го осталось совсем немного, и все сейчас истерически собирают воедино свой 2020-й, пытаясь его, необычный, как-то осознать и подвести баланс плюсов с минусами. Про социальные и политические темы сейчас не буду, просто поделюсь немного впечатлениями, как живет музыкальная сцена здесь, в центральной части восточного побережья США, в эпоху ковидлы. Ведь она, несмотря ни на что, таки живет!

* Да, оговорюсь сразу, я не экстраполирую свои наблюдения и выводы на штаты в целом: уверена, в Калифорнии свои приколы, в Сиэтле свои, в Нью-Йорке вообще все иначе. Кому есть что рассказать про свой регион — почитаем с удовольствием!

Начало

Мало кто мог предсказать, стоя в переполненном клубе на фантастическом концерте DEVIN TOWNSEND в Шарлотт в начале марта, что на этом насыщенная и многообещающая гастрольная история 2020-го и закончится. Впереди маячил двухдневный фестиваль Epicenter (с двумя сетами METALLICA, прошу заметить!), сольники TOOL, JUDAS PRIEST, SLIPKNOT, тур ABBATH и MAYHEM, презентация альбома SEPULTURA и миллион всего прочего; в почте валялись билеты на самолет в Балтимор на шоу FLESHGOD APOCALYPSE со струнным оркестром, а к Атланте готовилась упряжка INSOMNIUM, BORKNAGAR, ROTTING CHRIST и WOLFHEART. Девин о том, что его турне скоро прервется, тоже не знал — и шутил, мол, мы недавно были там-то и там-то, но загадочным зловещим вирусом никто не болеет, ха-ха. Ха-ха. К апрелю отменится большинство мероприятий, а самые оптимистичные перенесут гастроли на осень (ха-ха еще раз).

Факдаун

Америка в локдауны входила нехотя и вынужденно: Трамп до последнего сопротивлялся «психозу», но когда новости из Нью-Йорка стали напоминать кадры зомби-хоррора, один штат за другим начали вводить меры предосторожности, чтобы, как орали со всех сторон, «flatten the curve». В конце марта — начале апреля принялись переводить бизнесы и студентов на удаленку, закрывать места массового скопления людей, потом кабаки и — на время — даже пляжи и парки с отелями. Протестовали и не слушались тогда только самые безбашенные (кадры из столицы штата).

Ой, все

Впрочем, в стране победившего капитализма держать людей под замком слишком дорого: пособия потерявшим работу из-за карантина выделялись такие большие, что некоторые потом просто не хотели «находить» ее снова. Также летом начинались президентские выборные кампании — и тот же Трамп не собирался отказываться от массовых сборищ республиканцев-адептов.

Религиозные американцы ныли из-за закрытых церквей. Рестораны, мелкий розничный и туристический бизнес ныли из-за потерь. Авиакомпании ныли. Туалетная бумага в магазинах пропала. Граждане, сходя с ума в изоляции, выпиливали себя, родственников и соседей (кроме шуток, 2020-й про криминалу просто адовый год, я уж даже не реагирую на новости о ежедневных шутингах в городе). Вообще, довольно опасно в стране, в которой столько оружия на руках, позволять рост недовольства! (Погромы и BLM сейчас не трогаем, хотя уровень озлобленности, как мне кажется, прямо связан с напряженной и непонятной ситуацией в стране и мире.) Короче, мало-помалу ограничения начали послаблять — и не возвращают в полной мере вплоть до сейчас, хотя ноябрь и декабрь по уровню заболеваемости и госпитализаций в разы переплюнули и весну, и лето. Говоря вкратце, в текущий момент эпидемиологическая обстановка в большинстве штатов — полный #здец, однако это уже никого не волнует.

Андеграунд, спаси

После закрытия клубов и концертных площадок быстро стало понятно, что большие концерты вернутся последними. Церковь, спорт, политика — это «необходимо», а вот без шоубиза народ вроде как проживет.

К счастью, осторожно, полуподвально, скромно, на поверхность полез андеграунд. «Я в этом году отыграл один концерт, и на него никто не пришел!» — радовался в фб знакомый музыкант.

Моя первая концертная вылазка С Того Времени Как состоялась только в июне — это был культовый для Южной Каролины клуб «GroundZero» (помещение размером с минский «Брюгге»; действует с 1996 года; принимало у себя SLAYER, MEGADETH, SLIPKNOT, DANZIG и другие топовые банды — 15 000 групп за свою историю… разве могут такие железные люди поддаться ковиду?), играл уж не помню кто, но это было божественно. Потому что ломка к июню, если честно, достигала пределов трагических.

С тех пор посетила мероприятий, наверное, с дюжину — включая даже двухдневный фест на свежем воздухе. Минимально — в Северной Каролине (не много, т.к. в штате действуют существенные ограничения на массовые сборища; на настоящий момент — зимой-то! — более-менее легальны только опен-эйры); большей же частью — в соседней Южной (как и прочие штаты с республиканцами-губернаторами у власти, Южная Каролина позволяет гораздо больше). «Сходить на локальный концерт» теперь зачастую означает проехать 80-150 километров. Но есть и плюсы. Во-первых, учусь самостоятельно фотографировать концерты (все фото ниже — собственного «производства»). Во-вторых, появился повод познакомиться с местными группами — а ведь их тут многие сотни!

Что здесь играют

За полгода хождения по концертам, мониторинга в соцсетях, знакомств и общения, набралось несколько наблюдений. Групп в Северной Каролине очень много: активных раза в два больше, чем в Беларуси, при примерно равном общем населении. (В небольшой Южной — пара сотен коллективов, но зато есть NILE!). Здесь же действует олдовый брутальный лейбл Comatose Music, концентрирующий вокруг дэзовый движ. ABHORRENT DEFORMITY, BLOODSOAKED, ATROCIOUS ABNORMALITY, LUST OF DECAY, PURULENT NECROSIS, LECHEROUS NOCTURNE — это все местная тусовка, постоянно обрастающая сайд-проектами и виртуозно валящая сочнейший дэзняк. Ну, собственно, в том, что на юге США любят и умеют играть брутал, никто, вроде бы, и не сомневался.

Вторая, крайне активная и многочисленная часть сцены — металкор, ню-метал, кроссовер и сочувствующие. Чаще всего вживую попадается динамичная бригада FEAR UNTIL FURY, запомнились BLACKWATER DROWNING с девушкой на вокале. Неплохие, но не совсем моя музыка.

Далее, здесь просто обожают сладж, стоунер, прогрессив-хэви и все, что лежит в этих вязких кумарных границах. Вживую чрезвычайно зашла старая и колоритная группа AITTALA; восхитительно массивный думовый сладж валят APE VERMIN. Но вообще, хороших и толковых околосладжевых команд очень много — если и не ищешь этих ребят потом в записи, то на концертах слушаются они очень здорово.

Отличный заумный рок играют парни из SHUN THE RAVEN — видела их раза три и все удивляюсь, почему популярность группы еще не вышла за пределы штата.

Блэка местного пока не наблюдала. Жив ли он тут еще в принципе?..

Билеты на локальные концерты стоят 5-6 баксов за вход. На каждом непременно продается мерч всех банд (стандартно $15 за майку, десятка за диск) — даже если «толпа» в зале состоит из трех калек. Публика на метал-мероприятиях (кроме металкора) в основном возрастная, от 30 и лет до 60, причем татуированной ветеранской категории «за писят» довольно прилично. Черные, мексиканцы, индейцы приходят, но редко.

Что еще? За то небольшое время, что я наблюдаю за локальной сценой, могу отметить общее дружелюбие и сплоченность. Здесь принято благодарить за выступления и репостить постконцертные фотографии/видео всем миром. Музыканты рассказывают в соцсетях не только о своих релизах, но также старательно продвигают новые песни и альбомы коллег. Никогда никого ни за что не критикуют (хз, хорошо это или нет — видимо, характерная американская черта поддерживать и хвалить за что бы то ни было) — в общем, каждый не только за себя, но и немножечко за того парня.

Ну а я… буду продолжать наблюдения. Следующий запланированный концерт только 30 января (ехать до клуба жалких 150 км в одну сторону) плюс надежда, что 2021-й будет не такой жопой. Аминь.

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