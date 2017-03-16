It Is Not The Night That Covers You. NEBULAE COME SWEET, CHALLENGER DEEP в Минске

Ночь ли опустилась над «Репабликом», сумрак ли, пронизанный мириадами звуков, с чертями и струнными — к концу этого эмоционально изматывающего четверга все уже стало как-то не важно. Что это было. История длиною в альбом. Ночь длиною в историю. Минская группа NEBULAE COME SWEET презентовала свой дебютник It Is Not The Night That Covers You, вышедший в конце 2016-го (правда, на физносителях его нет до сих пор, к презентации не успели), — концерт, который (как, собственно, и альбом) ждали долго и местами мучительно — чтобы наконец свершилось, и, услышав, сотни людей выдохнули с облегчением и тоской: было пронизывающе восхитительно. Жаль, что закончилось.

Вообще, достаточно уникальная тема для Беларуси: команда, в истории которой не наберется и десятка выступлений, а в полноформатной дискографии — единственный альбом, без проблем собирает на презентацию более трехсот человек, большинство из которых предмет презентации разобрали на нотки и винтики, изучили и даже немного затерли. «Спасибо всем, что пришли… мы даже как-то не ожидали…» — ошеломленные и будто немного не в себе, музыканты после концерта, все еще разноцветно разрисованные, говорили, запинаясь и ошарашенно вращая глазами. «Все это… когда видишь, получаешь стимул работать над музыкой… делать что-то дальше».

Уверенно и четко отколбасившие концерт, проживая раз за разом эпизоды своей вечной ночи, недосягаемые там, на сцене, далекие, оторванные, неземные, после шоу парни из NEBULAE COME SWEET выглядели, как люди, пережившие землетрясение. Извержение. Цунами. Ну и, в общем, примерно такая же, взаимная катастрофа пронеслась в этот вечер через души танцпола, вслед за оргазмирующим среди штормовой гитарной стены саксофоном, за тающим звуком виолончели и скрипки — в криках, воплях, нежности и надрыве.

Накал страстей набирал силу с течением шоу: начало вышло чуть смазанным, чистого вокала страшно не хватило на «Le N», из-за чего хит практически потерялся; были технические заминки; ну и постановка, тщательно продуманная и прорепетированная, смотрелась не то чтобы камерно — каменно. Так что в тех изначальных моментах, где альбомная запись хватает за ноги, топит и закручивает в водоворот, живая презентация уцепилась чуть мягче, потащила неувереннее — однако к середине сета таки закончила свое дело, и когда «Le Nocturne» перевалил за «T» и «U», по экрану побежали волны и всплески, воздуха внезапно перестало хватать. А потом — будто во сне. Кадры чьей-то жизни, мелькающие перед глазами. Звук, выдавливающий эмоции радостно и мучительно. Интенсивность. Восторг. И — делайте что хотите, только не прекращайте!..

Движения в зале практически не было (экстатические покачивания не в счет) — так что выступление NCS смотрелось скорее драматической постановкой, в которой каждый момент происходило что-то значительное, и ты боялся, шевельнувшись лишний раз, упустить или нарушить сложившуюся магию.

Музыканты вышли в своем фирменном демоническом гриме. Был второй барабанщик. Саксофонист. Бэк-вокалистка. Струнное женское трио: виолончель, скрипка, альт, — а также Антон из CHALLENGER DEEP, исполнивший гостевые вокальные экстремальные партии. В качестве фона шли какие-то кадры, визуализации, кинофильмы — скрепленные, полагаю, некой концепцией (ибо без концепции и фокуса на детали NCS не делают ничего: лидер команды, барабанщик-вокалист Игорь, как аккуратный паук, переплетает в тончайшие кружева все, что касается творчества, будь то лирика, сценические наряды, фотосеты, расстановка музыкантов на сцене, свет или цвет ногтя у приглашенной вокалистки — ну, насчет последнего, быть может, утрирую, однако уровень скрупулезности примерно таков), вникать в которую не было ни сил, ни возможности. Ибо происходящее на сцене загоняло в транс и без видеодопинга.

В общем… вышло все ожидаемо. Чудно. Ну и, честно, я уже почти готова сорваться в Витебск на вторую серию презентации. Тем более, что «E» так в Минске и не прозвучала.

Дружеский суппорт также не подкачал. CHALLENGER DEEP выдали отменно мощный сет — единственное, в связи с присутствием дополнительной барабанной установки вокалисту не нашлось места для безумия и прыжков. Как цепной волк, он, раздирая легкие воплями, метался взад-вперед, стараясь ничего по ходу не сокрушить и не сломать. Однако, невзирая на ограничения, на моей памяти это было, пожалуй, самое монолитное, цельное и проникновенное выступление «челленджеров». Трагичная атмосферность, агрессивная депрессивность и рваная ярость обретали в нем сложные, но неизменно гармоничные формы; группа смотрелась естественно и живо, а новые песни (сейчас CHALLENGER DEEP готовят третий альбом) филигранно переплетались со старыми.

Не сказать, что мне нравится все, что делает CP, без оглядки (наряду с крутыми темами есть и средненькие, имхо) — однако, снова и снова наблюдая их в деле, потенциал будущих работ предвижу на сотню из ста. Еще чуть-чуть докрутить, доработать. И будет вообще.

Да и в целом… не сочтите за пафос. На таких концертах, как сегодняшний, реально гордишься тем, что на подобном уровне записываются/играют музыканты из Беларуси. Не такое уж частое, но приятное чувство.

Фоторепортаж с мероприятия смотрим здесь!