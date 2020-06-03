03.06.2020

«Истинный украинский дух». Слушаем новый альбом BURSHTYN «Чортория»

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В первый день лета украинцы BURSHTYN представили третий полноформатный альбом Чортория. Перефразируя классическое «там чудеса, там леший бродит», новый лонгплей харьковчан уводит то в «Нехрещений Яр», то в «Сатанів», то в «Урвища Безміру», где обитают «Закохана відьма та рудий чорт».

«Это инстинкты, что руководили вашими предками, предопределяли их поступки и судьбы. Истинный украинский дух дымится и тлеет в этих песнях. В них покоятся боль, печаль, тьма».

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