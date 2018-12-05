Исландская чума: слушаем новый альбом SVARTIDAUÐI «Revelations Of The Red Sword»

Исландцы SVARTIDAUÐI знатно бомбанули на блэкушной сцене в 2012 году, выпустив инфернальный дебютник Flesh Cathedral, столь же беспросветно мрачный, как и психоделически-странный, столь же ортодоксально-суровый, сколь и обскурно-безумный. Группу окрестили «исландскими DEATHSPELL OMEGA», и три последующих миника приняли с большим энтузиазмом. Разве что все время казалось мало: SVARTIDAUÐI — адепты монументальных полотен, с 10-15 минутами на трек и крутым снисхождением в Ад по итогу часового лонгплея.

3 декабря 2018-го группа пополнила полноформатную коллекцию вторым альбомом, Revelations Of The Red Sword, причем музыканты выложили материал в стрим собственными руками и загодя, не давая пиратам времени на раскачку. Так что, в общем, не вижу ни малейшей причины откладывать его прослушивание: возможно, это ваш блэковый бест-оф за год. Ну или просто повод провести 50 минут в тоске и унынии. Ибо нагнетают ребята погуще, чем какой-нибудь Эйяфьятлайокудль.

По сравнению с Flesh Cathedral второй альбом атмосферней и мелодичней — причем большинство мелодий, всплывая как бы из подсознания, скоро ломаются и, путаясь в лабиринте технарских риффов, исчезают из вида, оставляя в ощущениях хаос и недосказанность, словно арт-хаусный фильм с открытой концовкой.

Revelations Of The Red Sword, холодный, интенсивный, диссонантный, деструктивный и одновременно выразительно-монументальный в реализации (хотя треки по отдельности, заметьте, стали гораздо лаконичней по времени звучания), все время заставляет нервничать; это крайне дискомфортный альбом; тем не менее, чувствуя себя практически мазохистом, то и дело тянешься нажать на повтор, силясь размотать лихо закрученный аранжировочный сюжет. Удастся ли вам? Давайте посмотрим!